Recientemente, el Ministerio de la Mujer dio a conocer una investigación, como parte de la "Consulta Nacional Voces Masculinas que Aportan al Cambio", coordinada por el Viceministerio de Cultura de Igualdad, con el acompañamiento técnico del doctor Luis Vergés, aportes metodológicos de Fausto Suriel y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde la División de Género y Diversidad.

Los resultados son reveladores y preocupantes: aproximadamente 44 de cada 100 hombres consultados manifestó que en el último año había ejercido, al menos, una conducta violenta, entre las que destacan las agresiones verbales (34.5 %), la vigilancia digital (15.1 %) y la violencia física (13.2 %).

El estudio denominado Voces que aportan soluciones desde la población masculina, en el que participaron 4,707 hombres precisa, además, que un 48.4 % de los hombres con formación universitaria reportó conductas violentas, proporción que alcanzó el 46.4 % entre quienes cuentan con estudios de tercer nivel, es decir, postgrado o especialidades.

Otro resultado que aporta el estudio es la disposición de los hombres a participar en procesos de transformación personal. Precisa que el 66.4 % manifestó interés en espacios para manejar el enojo y el estrés, mientras que el 71.5 % la disposición a recibir capacitación para mejorar sus relaciones interpersonales.

Esos tres resultados citados anteriormente son estremecedores, debido a que las incidencias de la violencia expresa y puesta en escena por los hombres alcanza niveles de alta preocupación. Desde mi óptica, son datos que no pueden quedar en la mera presentación de un estudio que, desde mi punto de vista, le está diciendo claramente a la sociedad dominicana una de las principales causas por la que las estadísticas de feminicidios y los ataques a mujeres, niñas y niños han alcanzado niveles de cuidado.

Y, además, el dato de que 48 de cada 100 hombres con niveles de educación superior hayan admitido algún tipo de violencia, como dijo la ministra Gloria Reyes en un documento enviado a la prensa: la educación formal, por sí sola, no garantiza relaciones libres de violencia.

Justo ayer este periódico publicó una noticia de ese mismo departamento del Estado, en la que indicaba que "al menos 86 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en la República Dominicana durante 2026, según informó el Ministerio de la Mujer el pasado 20 de noviembre. La cifra representa un aumento respecto a los 82 casos contabilizados al 11 de este mes, mientras que Santiago, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional figuran entre las demarcaciones bajo mayor alerta". Esos datos, también forman parte del mismo estudio.

Ahí están los números. Ahí están las dolorosas estadísticas de niñas, adolescentes y mujeres, cuyas vidas han quedado deliberadamente entre las manos de hombres que, desde su infancia, han manifestado algún tipo de conducta de violencia. Queda ahora el accionar del Estado para ver cómo pueden bajar esos números y, sobre todo, el compromiso en el seno familiar no de formar "machos", sino, hombres en valores y con vocación de cuidado, no solo a las mujeres, también a los demás entes en su entorno.