Ayer me decía una joven mujer que se dedica al servicio doméstico, que no entendía la modalidad ni el sentido de las nuevas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, a la luz del rebrote por COVID-19 en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Le pregunté, ¿qué no entiendes? A lo que respondió: el libre tránsito era hasta las 12:00 de la noche, ¿verdad? Sí, le dije, e insistió, ahora será hasta las 11:00 de la noche, ¿cuál es la diferencia, una hora menos para estar en la calle?, aseveró cual si fuera analista.

La muchacha, a mi juicio, muy ducha en su nivel de pensamiento, hizo en poco tiempo este análisis. “Lo que el presidente no sabe o sí creo que lo sabe, es que la gente no necesita el libre tránsito para hacer sus fiestas en los barrios, en plena calle y después del toque de queda. Yo le digo que esas (las fiestas) son la principal razón de la propagación del coronavirus, que no han podido controlar que la gente se junte y haga fiestas como ‘les da la gana’, sin respetar distanciamiento físico alguno ni usar mascarillas”. Le dije, tienes mucha razón.

Ella tiene mucha razón en su planteamiento, ese mismo que compartimos y practicamos los que ante el coronavirus hemos actuado con responsabilidad, ya que este virus que ha arrodillado al mundo es como la religión, individual. A usted lo pueden llevar a la iglesia y predicarle, pero es cada individuo quien decide si acepta o no acepta el plan de salvación.

Gracias a Dios, las medidas están, las vacunas también, y ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros asumir el compromiso que corresponde frente a esta pandemia.

Sólo este miércoles, el Ministerio de Salud Pública reportó 1,702 nuevos contagios por COVID-19, un legislador se sumó a la larga lista de infectados en el Congreso Nacional, las 151 camas en siete clínicas y hospitales del Gran Santo Domingo dedicados a los infectados, lamentablemente están completamente llenas y, peor aun, muchos pacientes pueden percibirse recibiendo atenciones médicas en las afueras de los centros de salud.

Señores, en un año y dos meses, los reportes oficiales indican que el coronavirus ha matado a 3,618 personas. Y yo me pregunto, ¿qué más debería ocurrir para que de una vez y por todas se tome conciencia de la gravedad de este tema?