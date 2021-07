Hay que vacunarse contra el COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, he llevado un esquema de protocolo que ha generado comentarios a favor y otros en contra entre mis compañeros de trabajo, e incluso, entre mis familiares cercanos.

Las salidas y viajes al interior que tanto me gustan quedaron postergados hasta nuevo aviso, las visitas a familiares y amigos, incluidas celebraciones íntimas, también las suspendí de manera radical; he llegado, incluso, a automatizar todos los compromisos que conllevan ir a instituciones de servicio a someterme a filas y algún otro procedimiento.

El uso de la mascarilla y los demás insumos de protección han estado siempre presentes en este esquema, y cuando los casos comenzaron a manifestarse en mi entorno laboral y familiar, decidí endurecer las medidas de cuidado.

Opté por el esquema de monitoreo sistemático de pruebas PCR, antígenos y de anticuerpos, debido a la naturaleza propia de mi trabajo.

Al llegar las vacunas, esperé el turno en tanto edad y comorbilidades, conforme el esquema diseñado por las autoridades pues, contrario a algunos amigos, soy de las que confían en que la vacuna es la opción más certera que posee el mundo para mitigar el impacto del COVID-19, y que tarde o temprano volvamos a la normalidad.

Tras la inoculación con las dos dosis y luego de esperar por lo menos un mes después de la segunda aplicación, decidí hacerme una prueba de anticuerpos para verificar los efectos del biológico en mi organismo porque, durante la pandemia, gracias a Dios y al riguroso protocolo que he seguido, no he tenido todavía contacto con el mortal virus.

Las noticias de la prueba son halagüeñas, el resultado revela que mi organismo posee una importante cantidad de anticuerpos que han sido generados por la vacuna.

Comparto con ustedes esta experiencia, porque todavía conozco personas que lamentablemente no están convencidas del beneficio que produce la vacuna.

Es preciso señalar que, aunque mi organismo cuente con anticuerpos, debo seguir las recomendaciones de los expertos en salud, debido a que esto no me libra de la posibilidad de entrar en contacto con el virus; pero sin dudas, el impacto podría ser menos lesivo.