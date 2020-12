Equidad en todo, también en la justicia

Luego de 28 horas de una audiencia que, más que el conocimiento para imponer medidas de coerción parecía un juicio de fondo, finalmente hubo un resultado: diez de los once acusados de formar parte de un entramado en contra del Estado fueron enviados a prisión preventiva por tres meses, siete a centros penitenciarios y tres a prisión domiciliaria. Uno de ellos, presentación periódica.

Las horas de ese proceso judicial se convirtieron en una especie de novela, pues el rating era elevado debido a la cantidad de personas interesadas en todo lo que allí ocurría. Este miércoles, los imputados fueron enviados a las cárceles y a su residencia, donde deberán permanecer hasta que otro juez, sea por revisión o apelación, cambie esa decisión.

No puedo ocultar que me gusta seguir los procesos asignados al juez José Alejandro Vargas y disfrutar la forma de litigar de la magistrada Yeni Berenice, lo que me hace estar en primera fila en el seguimiento de un determinado caso. Asimismo, es preciso resaltar la formación y elocuencia de los jóvenes abogados que actuaron tanto en representación del Ministerio Público, como en la barra de la defensa.

Sin embargo, en esta oportunidad disiento de uno de los argumentos esgrimidos por el magistrado Vargas, cuando dijo que es más medido con las mujeres, porque “al sacar a una mujer de su casa, se ponen en juego muchas cosas”. Entiende el magistrado Vargas que es difícil que una mujer se fugue, porque estaría atada por los sentimientos familiares.

Digo que disiento de esa decisión, porque en sus argumentos, el juez estaba convencido de que la acusada contaba con los méritos suficientes para guardar prisión preventiva en un centro penitenciario.

Es bueno que el país sepa que en el sistema carcelario dominicano hay 740 mujeres presas, es decir, que están fuera de sus casas, por haber incurrido en algún tipo penal. Quizás hay que repensar las decisiones y devolverlas a sus hogares.

Quizás hay que repensar también algunos fallos y revisar aquellos casos donde haya mujeres en prisión preventiva que quizás debieran estar en sus hogares, pero también de aquellos hombres que lo merezcan.