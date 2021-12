Navidades,moderación y ¡Cuidado con ómicron!

El próximo martes 21 entra oficialmente el invierno en el hemisferio norte, mientras en el país las temperaturas comienzan a bajar y las celebraciones de la Navidad y Año Nuevo están a la vuelta de la esquina, como se dice en buen dominicano; pero el COVID-19 sigue presente y ahora con una nueva variante de la enfermedad denominada ómicron.

Aunque el número de casos de la enfermedad se halla en baja, hasta el punto de que conforme el último boletín se presentaron solo 308 nuevos contagios, en mi opinión las autoridades del Ministerio de Salud Pública deben estar con el ojo avizor para tomar las medidas necesarias y que las festividades tradicionales no se conviertan en fuente de contagios de la enfermedad, y de luto; debido a que ya ha cobrado 4,220 vidas en el país.

Es tiempo de dar el crédito al esfuerzo de las autoridades adquiriendo las vacunas, y trabajar para contar con el biológico suficiente para que toda la población se vacune, incluso hemos contado con el medicamento hasta para hacer donaciones a terceros países; no debemos bajar la guardia ni un segundo en la vigilancia y medidas de cuidado, uso de mascarillas y distanciamiento físico, porque ese mal sigue entre nosotros.

Tan cerca de nosotros como en Puerto Rico, conforme reporta la agencia EFE, se acaba de registrar el primer caso de ómicron, según confirma el departamento de salud de la Isla del Encanto.

El caso, ya confirmado, corresponde a una persona que recientemente viajó a La Florida, Estados Unidos, y aunque no ha requerido hospitalización y los síntomas que refleja son de moderados a leves; el país no debe bajo ninguna circunstancia bajar la guardia o relajar las medidas preventivas a las que me refiero.

Todos queremos celebrar en salud la Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, pero para conseguirlo debemos mantener todas las recomendaciones de las autoridades de Salud Pública que encabeza el doctor Daniel Rivera.

Trabajemos para que las cifras alentadoras de los últimos días en cuanto a uso de camas Covid y otros parámetros medibles se mantengan y el país vuelva a la normalidad, es a lo que todos aspiramos.