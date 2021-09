Nomadland: lo más parecido a la realidad

Tuve que ver la película dos veces para sentirme conforme. Confieso que me gustó tanto que, desde el primer instante comenzó a entretejerse en mi mente un símil de la realidad de muchos trabajadores de la tercera edad que viven en una nación como la nuestra.

Es que, el sistema de pensiones que tenemos, criticado por todos los sectores desde su implementación en el país, no es más que el fiel reflejo de esta película: la mayoría de los trabajadores al llegar a la tercera edad, no cuenta con los recursos suficientes para llevar una vida bañada de dignidad; es más, la situación es tal que, el dinero de la pensión no les sostiene para completar compromisos tan básicos como los de salud, alimentación y vivienda a la vez.

Fue grabado en cuatro magníficas locaciones de los Estados Unidos, lugares donde muchos de los marginados envejecientes de allá optan por pernoctar en una casa rodante y se unen a caravanas de nómadas.

Nomadland es un largometraje basado en el libro de Jessica Bruder. Constituye una denuncia social, un llamado de alerta sobre las injusticias que se cometen en distintos países con relación a la seguridad social, sobre todo, las pensiones de trabajadores que en el ocaso de sus vidas atraviesan por penurias indescriptibles, al no poder cubrir, de manera efectiva, necesidades tan esenciales como salud y vivienda.

La iluminación, musicalización, composiciones musicales, la desolación de los espacios, aridez del terreno, las tristezas creadas por las inclemencias del tiempo y la acentuada soledad de los adultos mayores, forman parte de recursos sígnicos, mecanismos y dispositivos semióticos que son utilizados de manera magistral y que convergen en este filme cinematográfico.

Protagonizado por Frances McDormand, ganadora del Óscar como la mejor actriz, que caracteriza con gran magistralidad la realidad que viven miles de ancianos norteamericanos sin jubilación, transformados en temporeros casi siempre sin derechos laborales de ningún tipo. Su furgoneta o caravana es su casa. Al final de sus días, tienen la convicción que se verán en el camino... Es la despedida cuando alguno de ellos muere.