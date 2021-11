Obtengamos la meta de 70% de vacunados

Una vez más me sumo a los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública en la meta de lograr el 70 por ciento de la población vacunada en el esquema de dos dosis, conforme al propósito de que el país de volver a la esperada normalidad, luego de casi dos años aparecer los primeros casos de COVID-19 en el lejano país de China.

Así, mientras nos acercamos a la meta, albergamos la esperanza de poder disfrutar de unas festividades de navidad y año nuevo lo más parecido a la normalidad. Las vacunas están disponibles, y el gobierno ha realizado ingentes esfuerzos por los medios disponibles de estimular a la población para que se aplique el biológico.

Las palabras del ministro, doctor Daniel Rivera, son bien alentadoras, pues ha dicho que, en el caso de la primera dosis el país va muy bien, dado que va rumbo al 78 por ciento de vacunados. Las cifras ofrecidas en este día.

El país no debe bajar la guardia, confío en que falta menos tiempo de sacrificio que el ya recorrido. Hay que decirlo una y otra vez, todavía hay países que al igual que nuestro vecino Haití, no han podido avanzar en la aplicación del biológico como hubieran querido por las razones que fueren, que no las estamos analizando en este espacio.

Hoy se notificó una sola muerte en el boletín número 615 y otros 470 casos de positividad, mientras tanto, en las últimas 24 horas se procesaron un total de 10,033 muestras, de las cuales 5,945 corresponden a Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y 4,088 pruebas de antígeno.

La positividad diaria se situó en 6.68% y la acumulada está en 8.29%, con 3,956 casos activos de SARS COV-2, de los que 404,754 registrados, con 2, 018,766 sospechosos descartados y 396,603 pacientes recuperados de la enfermedad desde que inició la pandemia.

Con el respaldo de la mayor cantidad de dominicanos vamos a lograr la meta de vencer el Covid 19 hasta ahora contamos 4,195 defunciones, y la tasa de letalidad es de 1.4 por ciento. ¡Adelante la meta está cerca!