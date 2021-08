Refuerzo y cuidado andan de la mano

El Gobierno decidió eliminar el toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia La Altagracia, por ser las demarcaciones del país que superaron ya el 70 por ciento de vacunados en el esquema de dos dosis del biológico contra el COVID-19.

Así las cosas, en estas comunidades las personas podrán retornar al modelo de convivencia hasta antes de llegar la pandemia por coronavirus, tomando en consideración que el uso de la mascarilla seguirá siendo necesario.

Conforme a las cifras presentadas por el Gabinete de Salud, otras provincias muy pronto estarían sumándose a la ansiada libertad que desde el próximo lunes se apreciará en el Distrito Nacional y La Altagracia.

Ante las buenas noticias a los residentes de esas dos zonas del país, hay especialistas que consideran que ha sido una decisión apresurada, al entender que lo ideal para lograr la inmunidad de rebaño en un conglomerado social, sería que al menos un 90 por ciento de la población haya completado el esquema de dos dosis.

Partiendo de mi experiencia particular, tras haber llevado un riguroso proceso de vigilancia de mi organismo, tanto con pruebas de detección del virus, como un estudio de efectividad de la vacuna que me han administrado en dos dosis, considero necesario mantener niveles de precaución, para que “la sal no salga más cara que el chivo”.

El estudio de efectividad en mi organismo revela que debo ir por una tercera dosis o refuerzo, lo que afortunadamente más de 400 mil personas han hecho sin haber monitoreado el progreso o no de las dos dosis administradas. Quise hacer el registro del efecto de la vacuna en mi cuerpo, ya que, a Dios gracias, hasta ahora no he tenido contacto con el COVID-19, y los resultados son los siguientes: un mes después de la segunda dosis, contaba con 227 anticuerpos; un mes y medio después, 69.90, es decir, un descenso considerable.

Concluyo diciendo que estoy convencida de la necesidad la tercera dosis o refuerzo.