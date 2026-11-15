El apriete navideño

En diciembre, los principales bancos centrales adoptarán medidas para reducir la inflación. El alza de las tasas de interés de política confirmará que las variaciones de precios muestran un alto grado de persistencia que va más allá del efecto provocado por el encarecimiento de los combustibles.

Los datos de octubre en Estados Unidos lo corroboran. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0.4 % respecto al mes anterior. Se estima que la tasa interanual —aun cuando no pudo calcularse oficialmente porque el cierre del gobierno federal impidió recopilar los precios de octubre de 2025— alcanzó un 4 % y la subyacente, un 2.8 %, frente al 3.7 % y el 2.6 % de septiembre. En los últimos tres meses, los precios crecieron a un ritmo anualizado del 5.7 %, casi el triple de la meta del 2 %. Por su parte, el Índice de Precios al Productor (IPP) arrojó un incremento interanual de un 6.5 %, mientras que el índice subyacente subió un 5 %. Esas cifras sugieren que el choque energético ha comenzado a influir sobre los precios del resto de los bienes y servicios.

La Reserva Federal (Fed) elevó su tasa en 25 puntos básicos en septiembre, hasta situarla en un rango del 3.75 % al 4 %. Por consideraciones políticas, en octubre decidió mantenerla, pese a que dos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron a favor de subirla. Tras el dato de octubre, el debate ya no gira en torno a si habrá otro incremento, sino a su magnitud.

La gobernadora Michelle Bowman afirmó que las presiones inflacionarias persisten y que el mercado laboral se fortalece, lo que demuestra que todavía queda trabajo por hacer para acercar la inflación hasta la meta del 2 %. Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, planteó que las tasas podrían subirse con mayor rapidez este invierno. El gobernador Christopher Waller fue todavía más lejos, ya que afirmó que un dato de inflación elevado en octubre pondría sobre la mesa un incremento de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre. La alternativa menos abrupta sería anunciar aumentos consecutivos en diciembre y enero.

La situación de la eurozona es similar. La inflación escaló desde un 3.8 % en septiembre hasta un 4 % en octubre. Se trata del octavo mes consecutivo que se encuentra por encima de la meta del 2 %. La inflación subyacente se mantuvo en un 2.5 %, mientras que la de los servicios, indicador de las presiones internas, ascendió al 3.3 %.

El Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa en junio y en septiembre, y en octubre la dejó inalterada. Su presidenta, Christine Lagarde, dejó claro que el banco está preparado para subir un cuarto de punto porcentual el 17 de diciembre, lo que situaría la tasa de referencia en el 2.75 %. La cuestión ahora es determinar si dicho ajuste será el último del ciclo o si habrá nuevos incrementos en el primer trimestre de 2027.

El Banco de Inglaterra, que se encontraba rezagado, ya comenzó el ciclo de alzas de su tasa de interés. El 5 de noviembre, la subió en 25 puntos básicos, hasta un 4 %. A octubre, la tasa de inflación se ubica en un 3.5 %; sin embargo, Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, la proyecta en un 5 % en 2027, a causa de los efectos de inflación de segunda ronda, al traspasarse los mayores costos de la energía a los salarios y otros costos de producción. Ante ese escenario, Pill, considerado un halcón monetario, afirma que el banco central está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para devolver la inflación a la meta del 2 % y se muestra a favor de que en diciembre se apruebe un nuevo incremento de 25 puntos básicos en la tasa de política.

La República Dominicana, como economía pequeña y abierta, no es ajena a las citadas condiciones internacionales. En octubre, la inflación interanual ascendió al 5.14 %, con una variación mensual del 0.58 %, la más elevada en lo que va de año. Desde abril se mantiene por encima del límite superior del 5 % del rango meta, con un máximo de un 5.67 % en junio. En el trimestre de julio a septiembre, se registró una inflación anualizada de un 3.7 %. En cambio, durante el período de agosto a octubre, subió a un 5.3 % anualizado. El salto refleja sobre todo el alza de octubre, la más pronunciada del año, impulsada por los incrementos de precios en los grupos de Transporte, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos y Restaurantes y Hoteles. En contraste, la inflación subyacente, que excluye los precios de los combustibles y alimentos, descendió ligeramente hasta un 4.54 %.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) elevó en septiembre su tasa de política monetaria del 5.25 % al 5.5 %, pero en octubre la dejó inalterada. El organismo emisor pronostica que la inflación interanual regresará al rango meta durante el cuarto trimestre de 2026. Es probable que lo logre, más por un efecto de base estadística que por la desaceleración de los precios. En noviembre y diciembre del año pasado, se registraron, respectivamente, alzas del 0.71 % y del 0.84 %, lo que provocará que, si el IPC sube en promedio menos de un 0.71 % mensual en noviembre y diciembre de 2026 —un nivel que no ha alcanzado en ningún mes de este año—, la inflación cerrará por debajo del 5 %.

Incluso en el caso de que la inflación regresase al rango meta en diciembre, convendría elevar la tasa de interés de política antes de que concluya el año por dos motivos. Primero, con el nivel actual del 5.50 %, la política monetaria continúa detrás de la curva, pues está unos 50 puntos básicos por debajo de la tasa neutral. Segundo, el entorno internacional reduce el margen de espera. Si la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales suben sus tasas en diciembre, mantener inalterada la tasa de interés estrecharía más el diferencial de tasas de política, lo cual podría atentar contra la estabilidad macroeconómica. El apriete navideño no es un regalo agradable, pero sí una medida necesaria para preservar el anclaje de las expectativas de inflación.