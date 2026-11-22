Durante 33 años, Nvidia navegó bajo el mando absoluto de Jensen Huang. El 12 de noviembre, la compañía anunció su renuncia tras conocerse dos relaciones extramatrimoniales: una con una ejecutiva de la empresa y otra con una mujer que funcionarios de inteligencia estadounidenses consideran una espía china. El consejo de directores designó como CEO interina a la directora financiera, Colette Kress.

El día del anuncio, las acciones de Nvidia llegaron a desplomarse hasta un 14% y cerraron con una caída de un 4.3%. Ese fue el inicio de seis sesiones consecutivas a la baja, en las que la empresa perdió más de 600 mil millones de dólares en valor de mercado. Durante esa racha negativa, Nvidia presentó resultados financieros trimestrales mejores de lo esperado y elevó su proyección de crecimiento de ingresos.

La buena perspectiva comercial no fue suficiente para detener la estampida de los inversionistas. El 20 de noviembre, en la séptima caída consecutiva, el precio de la acción se desplomó un 14 % y cerró la semana con una pérdida de un 23 %. En pocos días, la compañía que llegó a ser la más valiosa del mundo cayó al cuarto lugar, detrás de Apple, Microsoft y Alphabet.

La semana pasada quedó patente que el nerviosismo bursátil no se limita a Nvidia. El Nasdaq descendió un 5.3 % el viernes y un 10 % en ese período, su peor comportamiento desde la pandemia. Las empresas que lo componen perdieron más de 4 billones de dólares en valor de mercado en cinco sesiones. En esa semana, el S&P 500 retrocedió un 8.6 % y el Dow Jones, un 8 %. Los tres índices están en corrección, pues acumulan una caída de al menos un 10 % desde sus máximos recientes.

Los inversionistas temen que la inteligencia artificial (IA) siga requiriendo enormes recursos de capital justo cuando el financiamiento se encarece, aparecen señales de estrés crediticio y se perfilan controles más estrictos a la exportación de chips, en medio de sospechas de que empresas del sudeste asiático los desvían hacia China. Dos de esas fuentes de incertidumbre están vinculadas a Nvidia. La primera es el financiamiento: la empresa operaba como el "banco central" de la IA, al financiar a otras compañías del sector. La segunda son los controles de exportación, cuyo endurecimiento cobró fuerza por el escándalo de su exCEO.

Jensen Huang no solo vendía los chips que hicieron posible el auge de la inteligencia artificial, sino que financiaba a los compradores. Desde 2023, Nvidia ha cerrado al menos 293 operaciones de inversión y adquisición, y acumula un portafolio de más de 100 mil millones de dólares. Al 30 de septiembre de este año poseía más de 48 mil millones en acciones de ocho empresas que cotizan en bolsa, en su mayoría clientes que utilizan sus chips. Es el caso de CoreWeave —de la que controla el 10 %— que adquiere chips de Nvidia para alquilarlos a terceros.

Algo similar ocurre con los laboratorios de inteligencia artificial. Nvidia se comprometió a invertir 10 mil millones de dólares en acciones de Anthropic en su salida a bolsa, el 19 de noviembre. Por su parte, esta compañía firmó un contrato de 35 mil millones con Lambda, otra empresa respaldada por Nvidia, para alquilar capacidad en un centro de datos que funciona con chips de la empresa que dirigía Huang. En Ohio, Nvidia garantiza hasta 105 mil millones destinados a la construcción de un centro de datos que alquilará OpenAI. A su vez, se comprometió a comprar hasta 36 mil millones en capacidad de cómputo a proveedores de nube que no encontrasen clientes. El dinero salía de Nvidia y regresaba en forma de ventas. Todo lo que tocaba Huang parecía convertirse en oro.

Esa interdependencia explica por qué otras compañías vinculadas a la IA han caído junto con Nvidia. Desde el 6 de octubre, las ocho empresas de su portafolio que cotizan en bolsa perdieron en conjunto 820 mil millones de dólares en valor de mercado. Colette Kress reconoció que la empresa tiene mucho trabajo por delante para determinar si ese es el tipo de inversiones que deben realizarse. Lo que el mercado celebraba antes como visión, ahora lo percibe como riesgo.

El mercado de crédito también reaccionó. El costo de protegerse contra un impago de la deuda de Nvidia alcanzó máximos históricos ante los reportes de que el consejo de directores destituiría a Huang. Moody's cambió de positiva a estable la perspectiva de la calificación de la empresa, dada la incertidumbre que generó la salida de su cofundador. Las tensiones más palpables, sin embargo, se observan en sus clientes. A inicios de noviembre, asegurar la deuda de CoreWeave costaba ocho veces más que la del fabricante de chips, mientras que sus bonos a 2032 registraban un rendimiento de un 14.21 %, pese al compromiso de Nvidia de comprar capacidad no vendida hasta ese año.

La salida de Huang ha puesto bajo escrutinio las ventas de Nvidia a China. Miembros de la Cámara de Representantes revelaron que el Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, autorizó este año —hasta el 11 de mayo— la venta directa a China de más de 800 mil chips de Nvidia y AMD. Entre los compradores figuraban empresas vinculadas al ejército chino y otra relacionada con Megaspeed, firma donde Alice Huang, presunta agente de la inteligencia china, ocupaba un alto cargo. Muchos han expresado su preocupación por la posible influencia del entonces CEO en la política de exportaciones de la Casa Blanca. Nvidia sostiene que esas ventas fueron legales y autorizadas. Sin embargo, cuando el crecimiento de las ventas resulta clave para el valor de mercado de un negocio, la tentación de estirar las normas hasta su límite es considerable y la seguridad nacional pasa a un segundo plano.

Esta situación deja una lección contundente. Hasta la salida de Huang, Nvidia nunca había tenido un presidente del consejo de directores, un contrapeso necesario. Cuando una institución concentra en una sola persona las decisiones, las relaciones y la confianza del mercado, el riesgo se acumula bajo la alfombra. El verdadero costo emerge cuando cae el rey Midas y comienzan a auditarse sus decisiones.