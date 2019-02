La canción a Caamaño

El grupo Expresión Joven convirtió en un himno el tema de la autoría de Chico González (desaparecido) “Francisco Alberto, Caramba”, dedicado al coronel que encarnó la dignidad nacional en abril de 1965. “Ellos contaron el cuento/Francisco Alberto/ Y ellos no lo creyeron/Que tú te has ido no es cierto/Tú estás viviendo en el pueblo/Francisco Alberto, Caramba”. Hoy se cumplen 46 años de su fusilamiento en las lomas de Ocoa, y lo recuerdo sin agregar opinión alguna, sin emitir juicio de valor sobre su figura, aunque coincido con los que defienden que su nombre está ya inscrito junto al de los prohombres de la República Dominicana. Pero es a la posteridad que le corresponderá disponer el lugar que ocupará en la Historia.