A las bibliotecas hay que alimentarlas

Una biblioteca no debe ser un simple reservorio de libros. Una biblioteca debe ser un ente dinámico, estructurado para que los libros sean objeto del deseo, pasión del interés investigativo, canal de conocimiento. Y, como los conocimientos están en constante ebullición -se transforman, se superan, se enriquecen- una biblioteca debe recibir, de forma permanente, nuevos habitantes que, desde sus anaqueles, oferten la luz de la sabiduría que atesoran, promuevan el interés por la investigación, estimulen la lectura reflexiva y articulen la búsqueda del pensamiento razonado, de la inteligencia consolidada, del discernimiento intelectivo, de la creatividad y el ingenio narrativo y poético.

Una biblioteca no es, no debiera ser, un simple espacio de actividades que, en cualquier caso, es solo parte de su proyección: conferencias, presentaciones de libros, conversatorios literarios o científicos. Una biblioteca es, fundamentalmente, el asiento de una población de saberes donde coexisten diversas clases de escritura: poesía, novela, filosofía, ciencia, cuento, ensayo sociopolítico, historia, todas las manifestaciones del pensar, sin desdeñar ninguna. Una biblioteca pues, sobre todo si es de carácter público o universitario, no debe ser nunca un organismo estático, paralizado en el tiempo, depósito de libros muertos, enfermos o caducos. Ha de ser siempre un organismo vivo, con todas sus células del saber activas y, como tal, una entidad de servicio que guarda un patrimonio esencial de la cultura de un pueblo y que, a su vez, se destina a dar a conocer ese patrimonio a sus ciudadanos, desde los más pequeños que llegan de sus escuelas, hasta los mayores que deben tenerla como el centro de investigación por excelencia del país.

La Biblioteca Nacional José Martí, de La Habana, que cumple en octubre próximo 120 años de su establecimiento, es la depositaria del patrimonio documental de la nación cubana –bibliográfico, artístico y sonoro- y posee colecciones de libros de toda la cultura universal, desde el Renacimiento hasta nuestros días, enfatizando en la bibliografía española por ser ella la fuente cultural y lingüística que define a la cultura cubana y a la de toda América Latina. Pero, además, esa gran institución, que posee varios millones de libros, dirige el sistema nacional de bibliotecas de Cuba con alrededor de cuatrocientas entidades en toda la isla. La Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que cumple justamente este sábado 18 de septiembre, 211 años de haber sido fundada, es una de las entidades de su tipo más importantes del cono sur, con millones de libros en sus ordenados anaqueles. Las grandes bibliotecas, están constantemente renovándose, adquiriendo nuevas colecciones, exigiendo legalmente a sus escritores la entrega de dos o tres ejemplares de los libros que publican para que el acervo cultural nacional no se disgregue y se mantenga actualizado. Hay corredores internacionales que se dedican a adquirir libros en distintos países y en casas editoriales para nutrir las bibliotecas universitarias del mundo. No se entiende que una buena universidad sea tal si no tiene una biblioteca respetable, cuantiosa y ordenada.

¿Adónde nos llevan estas disquisiciones? A la necesidad de que la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña establezca, de una vez y por todas, un mecanismo de adquisición de libros de forma constante, solicitando a las más altas instancias del país que le provea de fondos exclusivamente destinados a este objetivo. Muchas veces los escritores y particulares que poseen buenas bibliotecas no saben a quién venderlas o donarlas, por lo que nuestra Biblioteca Nacional debe crear un ambiente de confianza que genere respeto por la institución y seguridad de que sus fondos se mantendrán allí bien conservados. La biblioteca del historiador Julio Jaime Julia, fue repartida entre la Universidad Católica Santo Domingo, la universidad UTESA y la Biblioteca Municipal Gabriel Morillo, de su pueblo natal. Adriano Miguel Tejada legó en vida su biblioteca personal también a la biblioteca de su comunidad, y los libros especializados que siguió conservando, fueron entregados por sus parientes luego de su muerte a su alma mater, la PUCMM. La biblioteca de Aída Cartagena Portalatín se encuentra también en la UCSD, y las de Enriquillo Sánchez y Frank Moya Pons, entre otras, en la Biblioteca Juan Bosch de Funglode. Casos similares nutren por igual otras bibliotecas universitarias y municipales.

Pero, debemos llamar la atención sobre cuatro bibliotecas que necesitan ser adquiridas por el Estado a la mayor brevedad para que pasen a ser patrimonio de la nación y sirvan para acrecentar el caudal bibliográfico de nuestra Biblioteca Nacional que no debe llegar a los 200 mil volúmenes, por lo cual ha de definirse como una entidad estática. En estos momentos, estas cuatro bibliotecas patrimoniales, por la nombradía intelectual de los propietarios de tres de ellas, y la otra por representar el esfuerzo de décadas de su mentor y director, deben pasar a ser propiedad del Estado, sea por compra directa o porque algunas instituciones bancarias –Banco Central, Banco de Reservas, Banco Popular- destinen recursos para esos fines. Estas bibliotecas son:

La de Marcio Veloz Maggiolo, quien fuera hasta hace pocos meses el escritor dominicano vivo más importante y una de las cumbres intelectuales del siglo XX. Se trata de una biblioteca amplia y especializada, debido a los ejercicios de saberes múltiples que practicó por muchos años. Su biblioteca es un legado suyo a la nación y sus más de veinte mil ejemplares deben ser adquiridos cuanto antes.

La del gran cuentista, novelista, poeta, René Rodríguez Soriano, la primera víctima de la covid-19 entre los escritores dominicanos, que dejó una biblioteca muy bien ordenada con más de 5 mil volúmenes, a más de documentos y revistas de gran valor. Se encuentra en Houston, Texas, donde vivió por largos años y donde murió a fines de marzo del 2020.

La gran biblioteca del historiador Jorge Tena Reyes, cuyas precarias condiciones de salud impiden mantener por más tiempo este enorme acervo en su residencia. Con cerca de 25 mil volúmenes, contiene probablemente la más completa colección de libros relacionados con Pedro Henríquez Ureña.

Y, finalmente, está la Biblioteca Antillense Salesiana, que comenzó a formarse en Cuba, continuó en Puerto Rico y finalizó en Santo Domingo, en una trayectoria de décadas que encabezó el fenecido sacerdote Jesús Hernández, de tan grato recuerdo. Se trata de alrededor de 150,000 volúmenes, la mayor parte de filosofía, pero donde se encuentran también obras literarias de distinta índole. La suma invertida serviría para los planes sociales y educativos que la sociedad salesiana de Don Bosco ha realizado por largos decenios favoreciendo a la juventud más necesitada.

Estas cuatro bibliotecas deben ser adquiridas por el Estado prontamente. Es una inversión que requiere la cultura dominicana y que contribuiría a iniciar un plan de revitalización de los fondos bibliográficos de nuestra principal institución bibliotecaria. Cada una de esas bibliotecas, de ser adquiridas, deben ser instaladas tal cual en espacios destinados a estos fines dentro de la Biblioteca Nacional, especificando la biblioteca Marcio Veloz Maggiolo, biblioteca René Rodríguez Soriano, biblioteca Jorge Tena Reyes y biblioteca padre Jesús Hernández. En el futuro, otras bibliotecas de personalidades, sus familiares las donarán o pondrán en venta a la Biblioteca Nacional, según sus posibilidades, porque saben que permanecerán intactas y llevarán los nombres de sus parientes, que es una manera de recordarlos y honrarlos. Existe un precedente: el gran periodista, fundador del diario El Caribe, don German Emilio Ornes Coiscou, donó su biblioteca a la Biblioteca Nacional y allí se ha mantenido con su nombre en un espacio aparte. Ojalá nuestro clamor sea correspondido por el presidente Luis Abinader, a quien de modo directo y responsable se dirige esta petición.

La adquisición por parte del gobierno del presidente Luis Abinader sería el mejor regalo para la Biblioteca Nacional en su 50º aniversario de fundación que celebra este año.