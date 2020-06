$!Apoteosis efímera de Horacio

En los 73 días que mediaron entre la referida noticia del quebranto de Vásquez y su retorno al país el 6 de enero de 1930, se fue fraguando subterráneamente “la más bella revolución de América”, como le llamara entusiasta el poeta de Tamboril Hernández Franco al movimiento cívico del 23 de febrero de 1930. Que contó con la marcha de los sublevados desde Santiago a la capital, encabezada por Estrella Ureña. Remedo de la marcha fascista sobre Roma de Benito Mussolini y sus escuadras de camicias neras en 1922, que habría fascinado al fogoso orador criollo durante su estancia en Italia como ministro plenipotenciario de Vásquez entre 1926-28.

La estrategia reeleccionista del horacismo –animada en campos y ciudades desde finales del 29- quiso aprovechar como relanzamiento el retorno del presidente Vásquez el Día de Reyes, acompañado por doña Trina, la sobrina Toñita, el Dr. de Lara y el Lic. Morales. Un comité de recepción jugó un papel articulador, siendo el ayuntamiento capitalino, con su presidente J.M. Bonetti hijo y el síndico Augusto Chottin, factor dinámico declarando el 6 de enero día de regocijo público. Convocando a corporaciones y sociedades a movilizarse.

Respondieron al llamado, el “aristocrático” Club Unión, con Pedro A. Ricart y Osvaldo Báez Soler exhortando a sus socios a participar en el “homenaje de merecida simpatía al Ilustre Mandatario con motivo de su restablecimiento y de su feliz arribo a la Patria”. Una cautelosa Casa de España, a la firma de Jesús Cobián y J.M. del Río, comisionó en 4 miembros para asistir al campo de aviación. El Club Nosotras, liderado por la multifacética feminista Abigail Mejía y la Srta. Gladys de los Santos, invitó al acto, para lo cual el cabildo ofreció automóviles.

La Sociedad Amiga de la Niñez, convocó “a la manifestación de regocijo”, suscribiendo Angélica A. de Benítez. El Country Club, en aviso de Norman P. Hopgood, suplicó a sus socios presentarse a los actos. Lo propio hizo el 24 de Octubre en mensaje de Eduardo Pou hijo y Rafael Glas. La Cámara de Comercio citó a sus miembros al ya referido aeródromo. Igual la Federación de Plomeros, con Joe Bennett Girón y Manuel A. Erazo, se proponía “llevar el mayor número posible a dicha manifestación”.

Los inspectores de Instrucción Pública Suncar, Vicioso B. y Monclús, ordenaron a los directores de escuelas, a formar a los escolares a las 3:30 pm para desfilar ante la Mansión Presidencial.

Una lluvia de telefonemas, cables y notas llegaba a la redacción de los diarios, con la adhesión de legisladores, autoridades municipales, personalidades de todas las provincias. Ni hablar de las juntas comunales del Partido Nacional. Sólo de Puerto Plata, se anotaba José C. Ariza, Rodolfo Bentz, Carlos E. Zeller, Antonio Lubrano, Ricardo Limardo, W.W. y Alfredo Miller, J.E. Villanueva hijo, Manuel Cocco. De La Vega, Eliseo Gratereaux, Perfecto Lora Medrano, J. Agustín Concepción. De Barahona, toda la familia Cuello con Esteban delante. Y así el resto del territorio.

El día llegó. Horacio Vásquez y su comitiva regresaron tomando el vapor Coamo, que hacía la ruta regular New York-San Juan de Puerto Rico. Y desde allí, abordaron a las 7:40 de la mañana un avión trimotor de la PAA que los condujo hasta el aeródromo Lindbergh a las 10:10 am. Como hiciera con los presidentes Machado –quien aspiraba pernoctara en La Habana en su viaje hacia Baltimore-, Hoover –quien le convidó a una cena en la Casa Blanca-, Vásquez declinó la invitación del gobernador de Puerto Rico, Teodoro Roosevelt hijo, para recibir atenciones en Fortaleza en su escala en San Juan.

Más de 2 meses de graves tormentos e incertidumbre debido a su calamitoso estado de salud, acompañado de serias depresiones, no eran buena conseja para festejar. Aun así, sus conmilitones políticos idearon el gran recibimiento de masas que debía catapultarlo a la reelección en mayo de 1930. En tanto la prensa horacista promovía la participación ciudadana.

A Puerto Rico fueron a alcanzarlo, los ministros Pedro A. Ricart, de Sanidad, Andrés Pastoriza, Fomento y OOPP, F.A. Herrera, Contralor y una comitiva del Ejército al frente My Federico Fiallo. Aparte los honores rendidos por las autoridades de la isla, unas 300 damas llevaron flores a doña Trina.

El dispositivo para cubrir la ruta Aeródromo Lindbergh-Mansión Presidencial, unos 10 km, incluyó la prelación de los autos según rangos y el despliegue de la seguridad. De la Fortaleza salieron 2 compañías del EN y la banda de música, comandadas por el My Fernando Sánchez, así como la caballería. La Policía Municipal y la de Carreteras se movilizaron. Los Bomberos, con sus carros-bombas, y la Banda Municipal, aportaron colorido.

“No menos de 400 vehículos” con unas “2,800 personas”, cubrieron tramo de 2 kilómetros. A testa el vicepresidente Alfonseca, y los secretarios de la Presidencia, Luis Ginebra, Exteriores, Francisco J. Peynado, Hacienda, Martín de Moya, Agricultura y Comercio, Rafael A. Espaillat, Defensa, Alfredo Ricart Olives, Justicia e Instrucción, Elías Brache, dieron la bienvenida al mandatario.

“Al poner pies en tierra, resonaron fuertes y prolongados aplausos y tras éstos, espontáneos y sinceros ‘!Viva Don Horacio!’ ¡Viva el General Vásquez!’. El distinguido y popular mandatario se descubrió y agitó su sombrero, dirigiendo cariñoso saludo a su pueblo y a sus amigos.”

Tras Vásquez abordar su carro, inició el desfile vehicular de retorno a la ciudad, que debía llegar hasta el Parque Independencia, girar a la Bolívar y luego a la Dr. Báez y arribar a la Mansión Presidencial. El cuerpo militar presidencial, ministros, legisladores, jueces, munícipes, monseñor Nouel y el clero, diplomáticos, clubes, prensa. En un recorrido que duró 55 minutos hasta llegar al Parque. Dada la congestión automotriz los pequeños choques entre los autos fueron inevitables.

Toda la acera Norte del Parque estaba atestada, así como las bocacalles, que al paso del viejo caudillo “le aplaudían y aclamaban”. Quien respondía con “cariñoso saludo y una sonrisa de satisfacción”.

A las 11 llegó el carro del presidente Vásquez frente a la Mansión, de donde había salido en viaje de salud la madrugada del 31 de octubre de 1929. Al abandonar su vehículo, lo acompañó el Gn Wenceslao Figuereo, jefe de la Policía Municipal, Gn Roselio Guzmán y Crn Virgilio Alvarez, del Cuerpo de Ayudantes, y el Dr. de Lara.

“A esa hora la cola se encontraba en el km2, en San Carlos arriba. Un inoportuno chubasco hizo que muchos carros no llegaran hasta la Mansión, quedando disuelto después el espléndido homenaje de simpatía y afecto que le tributara la sociedad dominicana.”

La crónica consigna la realización parcial del desfile escolar convocado por la Superintendencia de Enseñanza bajo el Lic. Emilio A. Joubert, a partir de las 3 de la tarde, debido a la lluvia. Sólo concurrieron los alumnos de las escuelas Chile, Peña y Reynoso, Ma. Nicolasa Billini y Socorro Sánchez, junto a sus cuerpos profesorales. Los demás planteles despacharon a los estudiantes y designaron comisiones de docentes para ponerse presentes. Tales las escuelas Normal Superior, Leopoldo Navarro, Arístides García Mella, Luisa Ozema Pellerano, Hostos, Padre Billini, Argentina, Santa Teresa. Y la Asociación de Estudiantes Universitarios.

El redactor de esta crónica periodística –que bien pudo ser Félix Ma. Nolasco- afirma que “en la mañana a las 10 y minutos cuando el Presidente Vásquez abandonó el avión, todos recibimos la gratísima impresión de encontrarnos frente a un hombre que no parece haber pasado un período de quebranto de cierta gravedad y haber soportado tan difícil y delicada intervención quirúrgica. Su fisonomía no es la de un convaleciente; está lo que podríamos decir sin exagerar, totalmente restablecido; su semblante no presenta las huellas que en casos de graves dolencias quedan impresas muchos días. Y ello no obstante el largo viaje que acaba de rendir.

“Hemos encontrado al Hon. Presidente en magnífica condición de espíritu y mucho más repuesto del momento de su llegada. Cuando fuimos a estrechar su mano ayer a las 12 m., lo encontramos que estaba sentado al borde de su cama, tomando la primera sopa que tomaba en tierra dominicana, después de dos meses, y nos dijo: ‘aquí alimentándome, pues me tenían muerto de hambre’ y así siguió discurriendo del odio que le tenía a la comida y al agua durante su enfermedad.

“Estuvo muchos días sin comer, completamente sin apetito; después que se operó, volvió el apetito y deseaba comer más que nunca en su vida, pues a pesar de estar mareado, cuando venía ahora, deseaba la comida, lo que jamás le había sucedido en los muchos viajes que ha dado en su vida y lo que hará que se reponga muy pronto, además que puede comer de todo. Ha sido notable el cambio que ha dado el Hon. Presidente desde su llegada.”

Como colofón de la crónica, se consigna: “Hoy todo el día ha sido un jubileo de gente en la Mansión Presidencial, para manifestarle su simpatía al Hon. Presidente Vásquez, por su feliz regreso, unos lo han podido ver, otros firman en los libros que se dispusieron al efecto en la puerta de entrada, para que toda persona que quiera hacer constar su asistencia, estampara su firma en ellos y miles de personas así lo han hecho. También miles de telegramas de toda la República vienen llegando, de salutación y de contento.”

Quién le diría al veterano caudillo que sus días de poder estaban contados. A sólo semanas de disfrute.