El 20 de diciembre de 1962 me correspondió acudir a lo que podría designarse como el bautismo electoral de los dominicanos de mi generación. Con 15 años recién cumplidos, me tocó agotar la jornada como delegado del partido Alianza Social Demócrata (ASD) que postulaba a Juan Isidro Jimenes Grullón, ante una mesa que operó en la Escuela Brasil de San Carlos, frente al Parque Abreu de mi entrañable barrio. Aunque no pude votar al carecer de la mayoridad requerida para ejercer el derecho al sufragio, realicé mis funciones desde un pupitre escolar, acreditado gracias a la apertura e indulgencia de los mayores a cargo de la mesa.