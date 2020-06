$!El remedio infalible

En reunión virtual con un grupo de amigos, como es la única posibilidad en estos tiempos pandémicos, me preguntaban sobre el estado del periodismo y la democracia en esta rebanada insular donde se estamparon las primeras dentelladas europeas en el Nuevo Mundo. Obligado a la compresión so riesgo de consumir el tiempo acordado en un soliloquio cargado de amarguras, me escurrí por la rendija argumentativa de que ambos responden a la sociedad, que con esta se alimentan y retroalimentan en simbiosis perfecta, espejo y reflejo a veces imposible de separar.