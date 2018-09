Tus palabras dirán lo que eres. Si tienes decisiones negativas no serás respetado. Cuando agredas, nacerá el rencor y será difícil que te perdonen. El perdón tiene dos caras: o te perdonan, o te ves implicado a perdonar. Eso lleva su tiempo o tal vez no llegue nunca. Dependerá del tamaño del agravio. Porque el perdón es un sentimiento que va naciendo con el tiempo. Hay personas que te obligan a perdonar pero no se dan cuenta que eso lleva su tiempo.

Los que van por la vida arruinando a otros, siguen como si nada. Y el perdón dependerá del tamaño y la profundidad que cause el mal. Habrá que examinarlo. ¿Perdonarás a las pocas horas a quien mate a tu madre? Mientras se tiene el corazón roto al diario vivir se llena de tristeza.

Si ves dentro de ti un insulto, una ofensa, sabrás que lo que viene es a llorar, sentir odio o querer que la persona sea condenada por todo lo que te ha hecho. Sentirás heridas nunca cicatrizadas. Habrá que pensar y eso dependerá de qué, de cómo y cuándo.

Hay que saber y tener presente que en la vida es preciso respetar y valorar. Cada cosa buena o mala lleva su tiempo. Perdonar sí o no, lleva la vida a un lugar que dependerá de la agresión. Si es muy fuerte es posible que no se perdone, si es débil es preciso perdonar aunque sea un silencio.