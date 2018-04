Es un libro escrito, hace varios años, por Milagros Ortiz Bosch, quien fue vicepresidenta de la República, pero aún tiene su realidad, su importancia y debe ser leído por los dominicanos que no saben bien de política. En el se cuenta cómo el partido político (y diría yo, todos los partidos políticos) estarán siempre condicionados por la naturaleza y dimensión de las fuerzas que le dieron origen.

También nos dice, Milagros Ortiz, que nada impide escribir de política tomando prestada a la vida marinera esa que asume treinta y dos puntos que forman el círculo de caminos posibles hacia el horizonte. Y es que la línea que se traza un partido político, estrategia o táctica es, al fin y al cabo, el camino más a seguir hasta alcanzar, orientado por su ideología, la ejecución de metas que originaron su lucha por la conquista al poder.

Nos cuenta también de la crisis de los partidos políticos y nos dice de la falta de funcionamiento de las instituciones en la República Dominicana que se origina por la falta de aplicación de reglas y normas en los partidos políticos que, siendo fuentes de poder, transfieren, a través de sus dirigentes y militantes, sus virtudes y defectos a la administración pública. Sobre todo, la falta de respeto a la institucionalidad.

Nos dice además, que no es posible a 45 años de la eliminación de la tiranía trujillista, por la falta de instituciones que aseguren a la ciudadanía el ejercicio pleno de los derechos que les confiere la Constitución y las leyes, la igualdad de oportunidades a la que hacemos sistemáticamente referencia, dejemos indefensa a la población electoral que, por múltiples necesidades, se acerque a la figura que “resuelve” y vota por quien trae la medicina, la cena de Navidad, por quien ayude a enterrar los muertos, por quienes obsequian cuadernos, por el que organiza operaciones quirúrgica o el operativo médico, cuando llega el virus de moda.

Este libro de Milagros Ortiz Bosch es muy interesante y nos lleva a hacer lo que debemos hacer con la política y en el partido en que cada quién está. Lo yo que no he podido hacer es escribir del libro completo, pues llenaría todo de DL. Pero léalo y sabrá lo que es y qué no es sobre política y políticos.