$!La resistencia universitaria al final de la Era

Alas cuatro y cinco minutos de aquel jueves de noviembre de 1960, la primera bomba detonó en el Instituto de Anatomía. A las cuatro y diez, se sintió el estruendo en Odontología. La de Finanzas cumplió su rol a las cuatro y quince. Y la de la facultad de Ingeniería hizo explosión a las cuatro y veinte. La entonces Universidad de Santo Domingo se manifestaba con todos sus riesgos en contra del régimen de Rafael L. Trujillo. Los responsables: un grupo de cinco jóvenes que constituían el ala universitaria del movimiento de resistencia. Una quinta bomba no estalló como estaba previsto. Iba a ser la primera, a las cuatro de la tarde. Debía explotar en la facultad de Medicina, pero los calieses que servían en ese edificio –los bedeles eran, en su mayoría, agentes del SIM- impidieron con su presencia que el responsable, Pedro, cumpliera su cometido. Prefirió abortar la operación para no afectar el proceso ya en marcha. Pronto, se difundió el rumor de que aviones venezolanos estaban bombardeando a Ciudad Trujillo y, en poco tiempo, la universidad quedó vacía. A la misma hora, la resistencia había hecho estallar bombas en el Mercado Modelo, en el muelle y Güibia. Se habían incendiado los depósitos de las oficinas de Obras Públicas en el ensanche La Fe, los archivos de la Cámara de Cuentas y la sala de la Suprema Corte de Justicia. El movimiento conspirativo había ejecutado un proyecto bien concebido y efectivo. La bomba no estallada de Pedro sería lanzada al mar para evitar problemas.