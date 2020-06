Lecturas en cuarentena: el diablo en campaña (2 de 2)

El chinito de esta historia no era chino sino japonés. Aunque había nacido en Lima en 1938, era hijo de dos inmigrantes japoneses, los esposos Fujimori-Inomoto, que habían llegado a Perú a inicios de la década de los treinta huyendo de la guerra y el hambre. Ingeniero agrónomo de profesión no se le conocía ningún interés por la política, más que un intento fallido por una candidatura a regidor en la alcaldía de Lima. Era prácticamente un desconocido. Mario Vargas Llosa, sin embargo, estaba en 1990 en la cúspide de la literatura y de la política. Ya en el año electoral, la revista Time lo declaraba personaje de la década y su novela “La tía Julia y el escribidor” una de las diez obras principales de los años ochenta. Otros medios, como The New York Times, Paris Match y The Wall Street Journal, vaticinaban el triunfo de Vargas Llosa: “la salida de Perú de la oscuridad”...”el artista convertido en una estrella política en ascenso”...”el escritor que como Václav Havel en Checoslovaquia se aprestaba a ser elegido presidente de la república”. Para completar, más de una adivina –Perú es un país donde abundan las “brujas nativas”- había advertido el triunfo del escritor en primera vuelta.