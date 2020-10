Los AM y otros cortos y largos

ANTES O DESPUÉS DEL MERIDIANO. Durante 15 años, Adriano Miguel Tejada, que por estos días se jubila como director de este diario, escribió esta columna breve que se convirtió en desayuno, almuerzo o cena, pues se podía leer antes o después de la media mañana. Ha sido un acierto recoger, antes de su retiro, una parte de esos AM que habrán de dejar huella en el diarismo nacional y en el periodismo de opinión en República Dominicana. De los más de 2.500 AM que escribió decidió reunir alrededor de 650 para dejarlos en libro, abarcando de 2004 a 2019, de modo que nos perdemos, para otro momento, la reunión de los que ha publicado durante este año pandémico, el último de su larga carrera periodística que se inició editando mensuarios en su nativa Moca, continuó en La Información, de Santiago, en cuyas páginas escribieron tantos ilustres columnistas durante sus más de cien años de existencia, revista Rumbo, y concluye en Diario Libre. La voz, y las letras, de Adriano Miguel, a quien todos sus amigos desde la infancia hemos llamado siempre Linche, sentaron cátedra de opinión libre, sin apego a ninguna obligación o atadura. Los que lo conocemos desde siempre, creemos saber cómo piensa y como es tan suyo el cuidarse de un pensamiento del que no esté absolutamente seguro o en el que no crea, como soltar amarras cuando entienda que debe pronunciarse en una u otra dirección. He conocido pocos tan cabal y tan firme en lo que diga o no diga. Terencio creo para él la frase aquella tan manoseada: “Hombre soy, nada humano me es ajeno”. Una relectura de sus AM nos indicará el norte de sus principios, de sus querencias, de sus diagnósticos, de sus perspectivas sobre la realidad dominicana y sus sucesos. Arrancó iniciando la semana el 5 de julio de 2004, advirtiendo que sus AM no pretendían ser “una cátedra adusta ni poseer la verdad absoluta”, y que prefería ser “superficial antes que erudito y pedante”. Concluyó, por lo menos para este libro, el 26 de diciembre pasado cuando nadie podía pensar que, a estas horas, tendríamos casi ocho meses de una pandemia que ha desajustado nuestras vidas y donde lo digital y virtual, tan anunciado y vaticinado, nos llegó de pronto sin estar preparados para esa nueva realidad. Se despidió con esta pregunta que tal vez todos debamos evaluar la respuesta más precisa y necesaria: “¿Cuándo fue que los dominicanos perdimos el sentido de propósito que impulsó a esta nación a luchar por su libertad, a defender su soberanía, a luchar por una democracia que fuese lo más real posible y a creer que en este país había oportunidades para todos?”. Ojalá sea tan solo el director el que se vaya y que el pensador sin cátedra ni verdad absoluta se quede llamando a la reflexión de nuestros dilemas, defendiendo las buenas causas, contando atractivas historias, advirtiendo desajustes y expresando con el libre arbitrio con que siempre se ha conducido en la vida desde muy joven, esas ideas de estilo tan suyo que pueden leerse a gusto y conciencia a cualquier hora del día o de la noche.