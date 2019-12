Los libros del año en cuatro versiones

Plinio Chahín es un lector especializado. No se va a molestar jamás en acudir a un autor que todos buscan si no responde a sus expectativas. Sabe escoger los libros que disfruta y tiene visión, inteligencia y fogueo para desentrañar todo lo que lee con explícitas maneras críticas. Si le complace un buen libro no se detendrá hasta darte todos los pormenores. Si le hablas de un autor que no le complace, tiene un gesto característico levantando la mano, volteando la cara y dejarte un “puff” como desprecio. Mejor, ni lo menciones. Es lector de armas tomar.

Basilio Belliard es un abrevadero y un lector-catequista. Quiero decir, es una fuente para estar enterado de lo que sale y de lo que saldrá dentro de poco en el mundo literario. Y, también, de los entresijos de muchas historias de las que se esconden detrás de los libros. Y es un catequista de la lectura porque nació para evangelizar sobre la riqueza de ser lector. No hay Martha que lo detenga en su afán de invertir en la lectura. Se muere de hastío y ansiedad si un libro no está en los anaqueles de su biblioteca y comparte con todo el que desee escucharlo –y yo aseguro que vale la pena- los valores, desilusiones, elevaciones y descensos que descubre en un texto. Sus amigos hemos llegado a pensar que vino al mundo para leer y, aunque presume de agnóstico, desearía que hubiese otra vida después de la muerte para seguir leyendo. El paraíso bibliotecario de que habló Borges, tal vez sea su sueño inmortal.

Estas fechas de fin de año sirven para pasar balance. El debe y el haber de la contabilidad vital. Y entre esas cuentas, los libros. Los que debimos leer y no nos alcanzó el tiempo para encontrarlos y dialogar. Los que leímos y abrumaron nuestros sentidos o nos despedimos de ellos sin nostalgia. O aquellos que asumimos su lectura y pasaron a ser lección, escuela, vibración y memoria. Invité a estos tres amigos a compartir sus mejores lecturas de este 2019 que estamos a punto de despedir. No les puse ninguna condición. Un simple WhatsApp y veinticuatro horas para la respuesta. Ningún contacto previo entre los cuatro. Y listas que llegaron casi de inmediato. Podría haber incluido en esta experiencia a otros amigos que son, por igual, excelentes lectores. Preferí enviar la solicitud a Soledad, Plinio y Basilio por resultarme más cercanos y porque tengo la absoluta seguridad de que no tenían que darle muchas vueltas al pandero para entregarme sus respectivas selecciones en corto tiempo. Hay Lectores y lectores. De estos tres, doy fe y testimonio. Anoto: no necesariamente son libros publicados en este año. Pueden ser del año anterior, pero consumidos en el tiempo que en unos días concluye.