$!Obituario ilustrado en la pandemia

Patxi Andión

No se lo llevó el coronavirus, aunque ya la parca rondaba Wuhan, ocultada y en silencio, esperando abrasar con sus tentáculos a la especie humana dentro del territorio donde se incubó y más allá. Estuvo en el catálogo de la canción de autor, pero también en otras muchas cosas que se ignoran: sociólogo, docente universitario, actor, protagonista de largometrajes y de seriales televisivas –con una amplia filmografía-, columnista y escritor. Fue amplio y diverso. Como cantautor se dio a conocer cuando finalizaban los sesenta, pero fue en todo el decenio de los setenta cuando se hizo a la mar y encandiló a parte de una generación: la mía. Es probable, no puedo precisarlo, que sus primeros discos comenzaran a sonar en la radio dominicana entre el 72 y el 73. Hizo adeptos de inmediato. Serrat ya estaba en el ruedo, pero ahí, casi al mismo tiempo que Patxi. Antes que ellos estaba Pi de la Sierra que también terminaría de brillar en los setenta. Y, desde luego, ya toreaban con éxito en el redondel algunos que todavía resuenan y otros que partieron: Raphael, Nino Bravo, Camilo Sesto, Miguel Ríos (“Himno a la Alegría”, Beethoven redivivo en clave de época), Víctor Manuel (“Quiero abrazarte tanto”), Ana Belén (“Quiero ser canto y rodar”), Julio Iglesias, Marisol y, entre otros, Mocedades que fue el suceso y la alquimia. Patxi fue siempre un cantor de culto, término que se aplica –digámoslo sin vueltas- al que sólo siguen minorías. Igual a muchos que se abrazaron a la canción social o de protesta, este catalán nacido en Madrid se hizo militante contra el franquismo y en la transición española se inscribió, como todos, en los partidos de izquierda. La canción no venía sola. Tenía su sustrato y su cadencia. A Santo Domingo vino temprano, cuando estaba en pleno auge su canción y su estilo. Recuerdo que fue un martes de un mes que no me viene a la memoria, en 1975, su presentación en el Palacio de los Deportes, a un cuarto de su capacidad. No éramos muchos, pero los suficientes para disfrutar de un espectáculo que nos dejó saciados pues Patxi cantó a voluntad, sin detenerse. Como si acaso hubiese decidido cantarlo todo, incluyendo los pedidos, para vengarse de la pobre asistencia. [Rememoro algo similar que me sucedió con el Gato Barbieri, quien fue presentado en un salón pequeño del entonces hotel Concorde. No podíamos ser más de cuarenta personas las que estábamos allí, frente a aquel gigante. Llegó, se sentó, interpretó con su saxo no menos de treinta piezas, luego de la última se levantó y se fue. Nunca dio las buenas noches, siquiera. A los que estuvimos allí nos bastó]. Yo escribía en el diario El Sol una columna titulada “Conclusiones” y dediqué un escrito al recital de Patxi, que concluía de esta forma: “Dolor, miedo, valentía, autoconfesión, reflexión, toma de postura, enfrentamiento con el mundo: características de una línea de pensamiento que habla brillantemente de un intérprete que tiene todas las reglas del triunfo en su canción. De la patria vasca nos ha llegado y nos ha dejado el sabor de su mar, la dicha tonificante de su verso y “posiblemente”, la felicidad de ser con ese trato “un hombre instrumento” y, probablemente también, “un desatino”. Patxi Andión es, sencillamente, un espectáculo. Todavía me duelen las manos de aplaudirlo”.