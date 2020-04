Opinadores globales: ¿apocalipsis now?

Daniel Estulin es un fenómeno mundial de ventas. Nacido en Lituania y ex agente de contraespionaje del KGB, sus libros se han convertido en un suceso de lectura, en 44 idiomas. Me confieso su lector. Noam Chomsky es un gurú de la filología, autor de una teoría sobre el desarrollo del lenguaje, norteamericano de origen judío, que igualmente ha concitado la atención de millares de lectores en gran parte del mundo. No son pocos los que le adoran como un semidiós. En los últimos decenios, y ya con 92 años a cuestas, ha abandonado sus teorías del lenguaje y sus enunciaciones filosóficas para entrar en el juego de las disputas políticas, los retruécanos ideológicos y las concepciones sobre el poder mundial. Ya no le leo. Me desestimulan las divagaciones.

La teoría de la conspiración ha encontrado en el COVID-19 un caldo de cultivo ensanchado y exegético. Ya no sólo nos devasta el virus y su empresa guerrera que burla todos los desafíos y constriñe todas las voluntades, sino que además hemos de agregarle las mil y una teorías conspirativas que nos informan que es un engendro de laboratorio, que se trata de un plan de exterminio de la humanidad, que es un germen creado por el ejército norteamericano y los hay que aseguran que es un producto del 5G, la tecnología móvil que incrementará la movilidad de conexión. Estulin y Chomsky se han dado banquete con este tema. Acostumbrados a todo tipo de sospecha y a la búsqueda de nuevas fórmulas que acrecienten sus saberes sobre la dominación mundial, ambos se han renovado en sus teorías conspirativas. Para Estulin, COVID-19 no es otra cosa que un arma biológica que ha llegado justo en el momento en que se vaticina una quiebra sistémica de la economía universal. Se ha creado y sobredimensionado el virus para controlar los mercados y detener las quiebras financieras. En Italia ha sido más devastadora la pandemia porque los 114 bancos principales están en quiebra. Los toques de queda, más adelante la ley marcial, un poquito más los cambios políticos que alterarán la configuración de los gobiernos, a fin de que desaparezca la mayoría de los estados. Estulin marca pautas como un sabio todoterreno y vaticina declives y pandemias económicas y sociales como un oráculo griego.

Chomsky, a decir verdad, es menos imaginativo que Estulin. Carga todo el dado contra Trump y reduce el mal a Estados Unidos porque no tomó las medidas adecuadas y el ejecutivo de la nación se mecía entre la incredulidad y la falsa esperanza. La realidad le dio en pleno rostro y sacudió su cuidada cabellera. Pero, Chomsky repite el discurso con sus matices puntuales: la política neoliberal es la culpable, no la pobre mujer de Wuhan que se dijo se comió un murciélago como si saboreara un bisté a la barbacoa. Voltearán el pandero de mil formas, pero esta historia seguirá su ruta. Y entonces, Chomsky acusa al fracaso del mercado, a las audaces trampas del liberalismo económico y al rol de las multinacionales farmacéuticas en el endoso de la pandemia. Las tiranías de las grandes corporaciones, la dictadura del mercado y los liderazgos chanceros –son sus palabras, más o menos- es donde se encuentran las grandes culpabilidades de esta crisis sanitaria mundial. Su calificativo es áspero: llama a Trump y a Boris Johnson [los dos no creyeron nunca en la gravedad de la pandemia] “bufones sociópatas”. Olvidó a otros de no menor categoría: el irresoluto Bolsonaro, el vacilante López Abrador, el oculto comandante Ortega y los bufones reales de la España actual, con y sin coleta. ¿Me faltan más? Admito: las aseveraciones del politólogo que fue antes lingüista dan para pensar. Y mucho. El calentamiento global y una guerra nuclear son más importantes que COVID-19 que, alguna vez, tendrá que dejar de asestar golpes rudos a la naturaleza humana. Digamos que Chomsky patea donde más duela para hacer valer sus viejas proposiciones.

La teoría de la conspiración ha encontrado refugio gozoso en varios estamentos del pensar. Estulin y Chomsky no andan solos. Cada uno por su lado, pero no andan solos. Muchos opinadores globales se adscriben al propósito y su lavativa. Académicos de reputadas universidades y gobiernos satelitales, de esos que creíamos que el fin de la guerra fría había aniquilados, creen a pie juntillas –como se decía antes- que esta pandemia salió de allá o de más allá para incidir en toma de decisiones que vienen en camino. Extrañamente coinciden en un punto medular: el virus fue creado y propagado desde Estados Unidos para impedir el avance chino y asestar un porrazo a Irán que cada vez provoca jaquecas en el poder norteamericano. En la trama, dicen, está Israel como socio. [Israel, con una población cercana a los 9 millones, es uno de los países más afectados por COVID-19, con más de 12 mil casos registrados, más de 100 muertos y 175 enfermos en estado crítico. Estados Unidos es hace rato el centro de la pandemia con más de 600 mil personas contagiadas y más de 25 mil fallecidos. China dice tener unos 83 mil casos confirmados y tan solo poco más de 3 mil muertos. Irán -82 millones de habitantes- tiene unos 75 mil contagiados y 4,700 finados. ¿Quién mata a quién?].

Un medio digital español dice que estamos viviendo “tiempos coléricos”. Informados y desinformados. Buenas y malas noticias. Emprendedores y oportunistas. Galenos que orientan y galenos que distorsionan. Templos vacíos y avenidas colmadas. Pánicos y festejos. Heroicidades y desatinos. El filósofo francés Gilles Lipovetsky pondera con sentido de esperanza y como conciencia lúcida, sin alpargatas de panderero apocalíptico. Sabe lo que nadie es capaz de dudar: la pandemia se comió vivos a los regentes del mundo, los gobernantes y sus sistemas sanitarios –se salvan dos o tres- acusaron deficiencias múltiples, la previsión no existía y la defensa de la salud era sólo un tema electoral. “Debe haber gente que pague por sus mentiras”, ha dicho con palabras más mejoradas que las nuestras el papa Francisco, una luz brillante en medio de esta oscuridad que no se ha aprovechado de la pandemia para anunciar el fin del mundo, pero sí para amonestar a todo el que corresponde, la prensa incluida. Lipovetsky, que es un escritor admirable, ha declarado en estos días lo que realmente creo, desdeñando tantos pronósticos reservados: el modelo productivo es la causa de la crisis sanitaria; los gobiernos tienen todos un mismo esquema de imprevisión y politiquería; “el empobrecimiento de la biodiversidad y la agresión a la naturaleza” son causales del mismo nivel; no es cierto que una vez amaine la tempestad cambiará nuestra forma de vivir; no acredita la creencia de un colapso universal que produzca el fin de la especie. Se han desempolvado libros que narran amenazas y epidemias apocalípticas. Se han colocado en las plataformas al uso todos los filmes de catástrofes pandémicas. A unos y a otros les hemos dado categorías adivinas. Es la moda. En mi modestísimo saber, en mi concepción rupestre tal vez, creo firmemente que las epidemias han existido siempre (lepra, peste –en diversas etapas-, cólera –con siete pandemias-, gripe española, viruela –que regresó en muchas ocasiones-, sarampión, tabardillo, ébola –que está renaciendo-, corona virus en otras fases), todas más letales que el COVID-19 que, aún con el ritmo actual, en un año no llegaría a los 200 millones de la peste negra, a los 50 millones de la gripe española, a los 56 millones de la viruela, a los 25 millones del SIDA, a los 10 millones que mató el cólera, que rebrotó en Cuba apenas hace ocho años, en 2012, y que sigue matando entre 21 mil y 143 mil personas cada año. Colapsó el sistema sanitario y la gobernanza tan traída y llevada por teóricos de la política y la sociología. La ciencia médica ha dado tumbos, que nadie lo niegue. La globalización no es la culpable, en verdad debió ser el remedio, sólo que los regentes de la denominada cosa pública, en las grandes naciones y en las pequeñas, como los directores de organismos internacionales no amueblaron bien la casa de todos y disolvieron sus fonemas en cataratas de cónclaves. Ojalá la pandemia sirva –como dice Lipovetsky- para mejorar esta era del vacío y cambiar el imperio de lo efímero. La ligereza, el bulto, la nimiedad encumbrada, la mentira facturada, la felicidad paradójica, la injusticia acunada, la pobreza sin amparo, la riqueza adúltera, el consumismo alienante, el individualismo grosero, los autoritarismos decadentes, los totalitaristas románticos. Ojalá. El COVID-19 no habrá servido para nada si nos deja iguales. El apocalipsis no es ahora. En lo concreto: el sistema de salud y las previsiones sociales, han de ser prioridades contra todo decir en contrario. En lo ideal y posible: un mundo renacido, un capitalismo más integrador y regulado, menos discriminador, más responsable socialmente, y gobernantes menos dados a la borrachera del poder, al dispendio y a las apostasías más ruines. El apocalipsis no es ahora. Hemos de volver a vivir en una sociedad en libertad, pero con autoridades que nos hagan más segura la existencia. Ninguna epidemia ha cesado por vacunas inmediatas. Concluyen su ciclo y siguen viviendo entre nosotros, hasta que un día la ciencia las frena. COVID-19 ha sido más extendida geográficamente, lo que es normal por la interconexión que crea la globalización, pero no más mortífera. Esperemos su descenso resguardándonos y estemos seguros de que volveremos a reencontrarnos en un mundo igual pero con nuevas argamasas, con renovadas direcciones, con mejor destino.