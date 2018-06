Indicar todo lo que ahora se usa en este país, llena el periódico. Las muertes vienen en golpes, tiros, balazos, asesinatos, cortes de parte del cuerpo, arrastrar, quitar la cabeza y sabrá Dios cuántas cosas más y de qué manera. Se asesina a la madre, al padre, al hijo, a la hija, a la vecina, a un desconocido y uno no entiende ni porqué, ni cuándo. Enterarse uno de estos delitos es algo que llena los periódicos, las noticias en TV y hasta alguien desconocido te cuenta la tragedia.

Ahora esto es lo mayor y más trágico en este país. A los asesinos se mandan a la cárcel y muchas veces se quedan en su casa disfrutando, o son queridos y cuidados en la misma en la misma situación. Y lo peor es saber que ese fulano que parece una persona decente es un maldito asesino que te puede matar a ti mismo tan solo por una pequeña diferencia.

Cada día uno se entera de esas muertes, hoy puede haber quince y mañana veinticuatro. ¿Y por qué? Porque es lo más que pasa en el país. República Dominica con esos crímenes se ha convertido en una porquería. Hasta a algunos de los policías que son a quienes les toca la defensa de la ciudadanía cometen algunas veces sus delitos y eso da dolor y vergüenza.

A mí, como ciudadana de este país que amo tanto, me duele, me avergüenza, me da tristeza, todo esto que sucede a cada hora, y lo peor, es que muchas veces no tiene una competencia de la verdad.

Le toca a la familia educar correctamente a los hijos, a la Policía poner sus manos de cada asesino y a la justicia no ser ligera con estos maldito asesinatos. Debemos pedir a Dios que nos cuide.