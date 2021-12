¿Cancelado por no ser del partido?

Sr. Presidente Luis R. Abinader Corona:

Somos muchos los dominicanos que soñamos un cambio, pero que sea para bien de cada uno de todos los nacidos aquí, al igual que para los extranjeros residentes.

Pueda que yo no sea el más capacitado del país, pero tampoco el menos.

Usando este mismo medio, escribí una carta al presidente de turno, Danilo Medina. Pueden consultarla bajo el título: Le falta una pierna pero quiere trabajar.

Pues para mi sorpresa la misma me fue respondida el mismo día que salió la publicación, el 12 de mayo del 2015. Me sentí bastante alegre al ver que fui tomado en cuenta (sin pertenecer al partido de turno, el PLD.)

Eternamente estaré agradecido por dicha acción, ya que me facilitaron una prótesis y fui nombrado en la CDEEE. Lugar en el cual cumplí un horario completo durante los casi seis años que duré en dicha institución. (Nada de botella)

Ahora al ser desvinculado de mi empleo el pasado 30 de mayo del 2021, ¿cómo cree que me siento?

Entendía que al cumplir con mi trabajo, podía tomar un préstamo, con la esperanza de que el mismo sea saldado con mi sueldo. (Confiando en la Ley 05-13)

Sé que uno de sus primeros decretos fue el de la eliminación de la CDEEE, y que mi liquidación vino por dicha acción. Pero cada puesto sigue funcionando bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas.

No es justo que por yo no pertenecer al PRM (no soy miembro de ningún político) me vea de nuevo sin poder disponer de un empleo digno. No quiero donaciones, no quiero dádivas, solo quiero trabajar como un ciudadano común, donde no me discriminen por mi condición, mucho menos por no ser miembro del partido de turno.

Si cada dominicano tiene derecho a un empleo digno, yo confío en que me retornarán al que con mucha dedicación y entrega, pertenecí por más de 5 años.

Gracias.





José Luis Rodríguez