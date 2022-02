Cuando en la lengua, el uso se convierte en norma

Cuando un niño se mueve mucho, es posible que, refiriéndose a él, alguien diga que: «Ese es el muchacho más “desinquieto” que he visto»

Cuando un niño se mueve mucho, es posible que, refiriéndose a él, alguien diga que: «Ese es el muchacho más “desinquieto” que he visto».

Si dos adolescentes, niños o jóvenes protagonizan una riña, de seguro que uno de los adultos presentes ordenará que los “desaparten“.

Y si alguien nota que a una mujer o a una hembra animal se le "alborotan" las hormonas o exhibe conductas que revelan compulsivos deseos de apareamientos, de esa mujer o de esa hembra animal (yegua, mula, burra, etc.) acto seguido se dirá que está “descalentada”

En cada una de las voces prefijadas entrecomilladas, presentes en los párrafos precedentes, el desajuste semántico, sin embargo, es mucho más que notorio. Esa distorsión se origina como resultado de la configuración morfológica de las susodichas voces. Veamos:

La voz compuesta “inquieto” está formada por el adjetivo «quieto», que significa pacífico o carente de movimientos, y el prefijo «in», que significa negación (no, nunca, jamás…) . Merced a esa morfológica construcción, “inquieto” entraña el significado de “no quieto”. Si a dicho vocablo, “inquieto”, se le antepone el prefijo “des”, que también significa negación, fácil resultará concluir afirmando que “desinquieto” quiere decir “no inquieto” esto es , quieto, tranquilo, pacífico, sin movimientos. Lo mismo sucede con el verbo “desapartar“:

Des = negación

Apartar = separar

Desapartar = No separar

¿Qué significa eso?

Sencillamente, que mandar a «desapartar» a dos niños o personas que estén peleando, es afirmar todo lo contrario de la intención del mensaje que se desea expresar. O, lo que es lo mismo, es ordenar que esos niños se unan, abracen y propinen más golpes.

¿Y qué decir de una mujer o hembra animal descalentada?

Se tratará, indiscutiblemente, de una mujer o una hembra fría o carente por completo de deseo sexual, razón por la cual, lo menos que desearía en ese momento, sería sostener sexuales vínculos con un macho o varón, toda vez que si “calentar” soporta los significados de «Infundir calor a un cuerpo… » y «Excitar sexualmente a alguien… », en el contexto de la relación sexual, «descalentada», por el contrario, significa no caliente, no excitada, no ardiente o carente de fuego sexual; pero a pesar de lo antes aclarado, una de las voces léxicas antes comentadas, “desapartar”, debido talvez a la fuerza del uso que en el mundo hispanohablante ha logrado, figura como entrada en el “Diccionario de la lengua española” con el significado de “apartar”.

Y por esa misma razón, en el habla dominicana, común resultará siempre escuchar a un usuario de la lengua decir que tal o cual ser humano es «desinquieto», en lugar de inquieto; que tal o cual mujer o hembra animal está «descalentada», en vez de caliente, excitada, ardiente...; o que «desaparten» a los niños que han iniciado una riña, en lugar de que los “aparten" o "separen..."