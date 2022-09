Bad Bunny: El Apagón tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico

En la tarde del viernes 16 de septiembre, en la víspera de una tormenta tropical que anticipaba dejar a muchos sin servicio de energía eléctrica, el artista más popular del mundo en la actualidad, Bad Bunny, lanzó el video musical El Apagón, uno de los temas de de su más reciente álbum.

De primera instancia, saltó a la vista la extensión de 22 minutos del vídeoclip y que el título fuera acompañado de un guion y lo que parece ser un titular: Aquí Vive Gente. El video es una invitación a la protesta ante la falta constante del servicio eléctrico en Puerto Rico controlado por LUMA Energy, una compañía norteamericana a la que el gobierno le cedió la operación de la infraestructura energética.

Lo que no anticipaba el artista, ni nosotros como país, es que tras una semana del paso del huracán aún más de un 50% de la población se encuentre sin luz y con interrupciones recurrentes. No tan solo eso, sino que una parte significativa de la población carece de servicio de agua potable a consecuencia de no contar con energía eléctrica. Lo anterior, sumado a las inundaciones que provocaron que al menos decenas de personas quedaran atrapadas en sus hogares y tuvieran que ser rescatados, junto con los daños directos del huracán, han dejado a un país en ruinas y desesperanzado.

Puerto Rico, que aún no se recupera del huracán María, hace cinco años, ha vuelto a caer en una situación de emergencia nacional, la cual deja a sus ciudadanos en estado de ansiedad y con trastorno de estrés postraumático en espera de ayudas del gobierno, que raramente son suficientes o efectivas. La escasez de diésel y de artículos necesarios como hielo han hecho que la población civil manifieste su coraje en contra de LUMA Energy y un gobierno que parece no haber aprendido del mal manejo de desastres naturales anteriores.

El video musical reseñó titulares de periódicos del pasado año, anunciando la falta de energía y los constantes aumentos en la factura, además de otras problemáticas sociales como el desplazamiento de comunidades de puertorriqueños en zonas de alto interés turístico y comercial. El cortometraje enfatizó la pluralidad que compone nuestra sociedad: personas con diversidad funcional, negras, la pobreza de los barrios, el colorín y desgaste arquitectónico que nos identifica. Esta mezcolanza, lejos del glamour e idealización de un paraíso hedonista turístico, choca ante la creciente compraventa de lugares antiguamente marginados y desatendidos por el gobierno, que están siendo adquiridos por extranjeros, en su mayoría norteamericanos que cuentan con el poder económico para rehabilitarlos y se benefician de exenciones contributivas, convirtiéndolos en Airbnb’s o revendiéndolos al mayor postor.

En medio de una situación de emergencia e impotencia, El Apagón nos invita a reflexionar sobre la incompetencia gubernamental ante la crisis económica y los desastres naturales, además de representar un llamado contundente a la clase obrera a que se luche por sus derechos sociales y políticos. Algunos derechos que se encuentran en constante vulneración en la isla son el derecho a vivienda digna, el derecho a protección social junto a un nivel apropiado de vida, el derecho a la educación y el derecho a poder disfrutar de un alto nivel de salud física y mental, todos recogidos en El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos de la ONU de 1976.

Como establece la académica y comunicadora Van Zoonen (2004), la cultura popular funciona para captar la atención y poner foco sobre la política y el artista es entonces el medio que representa la ciudadanía en un foro público. Benito ha puesto nuevamente el foco internacional sobre la situación política de Puerto Rico y ha hecho eco de las vulneraciones que vivimos como país. Otro ejemplo de que actúa como altoparlante fue su concierto del pasado sábado en Las Vegas, cuando aclaró que conscientemente se había cohibido de hacer expresiones luego del huracán. Sin embargo, aprovechó el público y su plataforma para hacer hincapié de que el país se levantará cuando escojamos a mejores gobernantes. Además, hizo eco de que somos los puertorriqueños mismos, los de a pie, los que damos la cara por nuestros compatriotas y nos rescatamos unos a otros.

Bad Bunny, quien desde el huracán María y bajo la influencia de su colega Residente se ha vuelto gradualmente en un sujeto político capaz de movilizar a cientos de millones de personas, indirectamente ha dejado claro por medios audiovisuales cuáles son sus luchas y alineamientos políticos e ideológicos. Qué se vayan ellos, Yankee Go Home y Gringo Go Home son algunas de las imágenes de estribillos de puertorriqueños en los que el Conejo Malo ha decidido hacer hincapié en el video El Apagón.

Mientras toda una isla se encuentra a la espera de salir de las secuelas de un fenómeno atmosférico con consecuencias históricas, el video incita a la protesta y se mantiene como respuesta de los pasos a tomar, si el gobierno sigue respondiendo de manera ineficaz ante las problemáticas sociales que nos aquejan.