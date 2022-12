Diplomacia Pública, por una nueva diplomacia

El término historiográfico de “diplomacia pública” (DP), fue acuñado por primera vez en 1965 por el profesor Edmund Asbury Gullion, (exdecano de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University en Massachusetts). Este es el centro académico más antiguo de los Estados Unidos dedicado exclusivamente a los estudios en relaciones internacionales.

A partir de la década de los 70, el término de DP fue adoptado gradualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para referirse a los programas dirigidos a influir en la opinión pública internacional. La parte que trata el manejo de la opinión pública interna es la public affairs. Anterior a la DP, era común utilizar en su lugar el vocablo “propaganda”. Pero, ¿cuáles fueron las razones para la sustitución conceptual de propaganda por DP? La primera se debe a que la maquinaria Nazi empleó sistemáticamente “propaganda” para sus difusiones domésticas y extranjeras. Luego de las victorias electorales alemanas de 1932, Adolfo Hitler se reunió con Joseph Goebbels para hacerlo director de su nuevo Ministerio de Propaganda (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda). Le dijo que esta institución sería parte de su imperio y que controlaría la opinión pública a partir de las escuelas, de las universidades, de la proyección de películas, de la radiodifusión y de la propaganda. “La educación del pueblo alemán estará puesta en mis manos”, respondió Goebbels. El ministerio fue también utilizado para la propaganda internacional del Tercer Reich. En segundo lugar, la Unión Soviética y sus satélites emularon a los nazis con tácticas propagandísticas, en este caso para el adoctrinamiento marxista-leninista. Propaganda, como estrategia comunista y nazi, comenzó a observarse en occidente bajo una connotación peyorativa, acelerando la búsqueda de una palabra más apropiada y digna (Fletcher School of Law and Diplomacy, 1965).

Nos toca enseñar regularmente en las universidades de Norteamérica, el porqué de este razonamiento, mostrando a nuestros discípulos que la diplomacia pública no es propaganda, ambos conceptos son opuestos por definición e intensión (E. Matos, Embajada de España en Ottawa, 2020).

El lanzamiento de la diplomacia pública por Edmund Gullion vino a solucionar gran parte del problema. Ya para 1999, Madeleine Albright, secretaria de Estado de Bill Clinton, declaraba en una rueda de prensa: “We are looking forward to win hearts and minds overseas with American public diplomacy”, función central de la DP. Recordemos que ese año se aprobó la Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs de los Estados Unidos, en sustitución de la United States Information Agency (USIA). Es tan importante la DP para ellos, que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado instrucciones para que selectos oficiales de diplomacia pública del Departamento estén presentes en reuniones de alto nivel de Washington D.C.

La diplomacia pública es un instrumento de la política exterior que han logrado implementar algunos países dispuestos a renovar su imagen y proteger sus intereses en el extranjero. Ella forma parte de las estrategias modernas de los Estados. Es una ciencia que comienza a desarrollarse en el siglo XXI. El giro de esta nueva diplomacia que altera a la tradicional, se activa por la inmediatez de las comunicaciones actuales, por la llegada del internet y de las redes sociales, así como por la participación e influencia de la sociedad civil en las relaciones interestatales. Ello implica, que la política exterior deja de ser el monopolio de reuniones a puertas cerradas de las cancillerías y del secretismo sugerido por las escuelas diplomáticas del pasado. La DP viene a modificar, a innovar y asumir gran parte de los retos contemporáneos para las relaciones amistosas entre los pueblos. “La DP se diferencia de la diplomacia tradicional en que la primera supone la interacción no solo con los gobiernos sino con individuos y organizaciones no gubernamentales”, (Murrow, 1970). La diplomacia pública no puede ser ni es una forma de diplomacia convencional. Existen extensiones de la DP, como la diplomacia pública militar y la multilateral. La OTAN tiene un departamento de diplomacia pública para contribuir a la buena imagen de la alianza a través de círculos políticos, diplomáticos, académicos y ONGs.

Es oportuno reconocer in memóriam, un gran jefe de Estado que contribuyó a cimentar las bases para el ejercicio de nuestra profesión. En 1918, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, se dirigió al Congreso presentando sus famosos Forteen Points. Se trató de una guía con catorce puntos esenciales como recomendaciones para la reconstrucción del mundo postguerra. El presidente aconsejaba un cambio en la conducta diplomática por otra más abierta, honesta y democrática. Wilson culpó el modus operandi de las negociaciones de tratados clandestinos que, en su opinión, causaron la Primera Guerra Mundial. Fue Wilson, quizás sin proponérselo, el primero en acercarse a la moral de lo que hoy conocemos como diplomacia pública. “La diplomacia debe ser pública…más abierta, franca y sin acuerdos secretos… ”, no pudo el presidente ser más preciso (E. Matos, MaltaU, 2001). En su punto 14, encomiaba la creación de la Sociedad de Naciones, que luego fue ratificada por el Tratado de Versalles en 1919, siendo el primer organismo internacional de su genero y antesala para la creación de las Naciones Unidas. Wilson utilizó exitosamente la persuasión, convenciendo primero a medios de comunicación europeos y luego a los dirigentes políticos del viejo continente sobre sus propuestas. Así adoptó magistralmente ciertas técnicas de la actual DP. Woodrow Wilson motiva la idea, Gullion el vocablo y la ciencia de la diplomacia pública (E. Matos, OttawaU, 2022). En nuestra próxima intervención, ofreceremos definiciones e instrumentos afines, para luego ir exponiendo exitosos resultados durante el ejercicio de nuestra carrera diplomática en las Américas, Europa, África y Asia.