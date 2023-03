La mujer, vista por los grandes pensadores

Desde el mismo momento en que Eva comió e hizo que su compañero Adán comiera del famoso fruto prohibido, es mucho lo que se ha dicho y escrito acerca de la mujer: unos a favor, otros en contra. Contrario al hombre, la mujer siempre ha sido motivo de interés o fuente de inspiración de escritores, poetas, novelistas, pintores, etc. Acerca de ella se han publicado libros bastante detractores. Acerca de ella se han escrito los más apologéticos o ditirámbicos ensayos. E inspirado en ella se han compuesto los más bellos y sugerentes versos.

Mientras un Severo Catalina (1832 – 1871) la reivindica o defiende cuando expresa:

«La mujer sólo miente cuando el hombre es un tirano. El hombre que tiene la dicha de ser amado por una mujer de talento y de corazón es ingrato si abriga desconfianza, y un malvado si llega abrigar celos. Los celos del hombre casi siempre son infundados e infaman a la mujer; los celos de la mujer casi siempre son justos y no infaman al hombre. El hombre que abandona a una mujer digna, es un monstruo; la mujer que abandona a un hombre de quien recibe graves ofensas, es una mujer...» (La Mujer, Madrid, 1904).

José María Vargas Vila (1860 – 1933), por el contrario, la denigra o vilipendia al sostener que:

«La mujer es la fuente del mal y del dolor. La mujer lleva en el vientre la tragedia. Ama a la mujer, diosa de la carne; ámala por su carne solamente. ¡Bendita sea la cópula carnal! Ama a las mujeres; no ames a la mujer. No ames nunca a una mujer; esa será tu perdición. Por el placer, la mujer es una esclava; sé su Señor. Por el amor, la mujer es una reina; no sea su esclavo. El hombre que ama es un conquistador vencido por la conquista. Goza a la mujer; no la ames nunca». (Ibis, México, Ed. Medina Hnos. S. A.).

Otros famosos pensadores opinan así de la mujer:

1. «La mujer tiene una sonrisa para todas las alegrías, lágrimas para todos los colores, consuelo para todas las desgracias, excusa para todas las faltas, súplica para todos los infortunios y esperanza para todos los corazones» (John Gay)

2. «La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, no de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida, y al lado del corazón para ser amada» ((Anónimo)

3. «Los que matan a una mujer y después se suicidan, deberían variar el sistema : suicidarse antes y matarla después» ( Ramón Gómez de la Serna“

4. «Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche» (Oscar Wide)

5. «Lo único que los hombres podemos dar es nuestra fuerza; pero las mujeres se dan a sí mismas. Dan la vida a los demás con su propia vida y con su propia vida sustentan la de los demás. Estos dones son los únicos dones verdaderos» (Rabindranath Tagore)

6. «Las mujeres han sido hecha para ser amadas, no para ser comprendidas» (Oscar Wilde)

7. «La mujer es un diablo muy perfeccionado» (Víctor Hugo)

8. «El alma de la mujer es la obra maestra de la creación»(Confucio)

9. «La mujer, corazón del mundo y poseedora inmortal de la rosa, la lira y la ciencia armoniosa, llena los ámbitos sin fin de los poemas» (Federico García Lorca)

10. «Es más fácil gobernar a una nación que a una mujer» (Milton)

11. «A los veinte años la mujer soltera pregunta: ¿Cómo es? A los treinta: ¿Qué es? A los cuarenta: ¿Dónde está?» (H. Thom)

12. “«En la venganza, como en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre». (Nietzsche)

13. «Si hay debajo de la luna una cosa que merezca ser estimada y preciada, es la mujer buena» (Fray Luis de León)

14. «La mujer tiene el color y perfume de las rosas, la limpidez y pureza del cristal y, sobre todo, su fragilidad» (Lope de Vega)

15. «En una hermosa mujer no hay más que una hermosa mujer. En una mujer de talento hay mucha mujeres amables» ( La Beumuelle )

16. «Toda mujer es una flor con alma» ( Campoamor ) « la mujer que se estima a sí misma más por las cualidades de su alma o de su espíritu que por su belleza, es superior a su sexo»( Chamfort