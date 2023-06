Las mayúsculas y su caótico empleo: Preguntas y respuestas (2)

El término caos, según el diccionario académico, significa ´confusión´, ´desorden´. Y de esta última voz, el preindicado lexicón afirma que es la «Manera incorrecta, según un criterio o una norma determinados, de estar dispuestas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo». Esto significa que el caos solo se manifiesta allí donde impera el desorden, la confusión, el error y el incorrecto proceder. Es lo que sucede, por ejemplo, con el uso de las mayúsculas en la práctica escritural, tanto en el español dominicano como en el mundo hispanohablante. Y de ahí, las sabias palabras de María Moliner cuando afirma que: ««El uso de las mayúsculas es la cuestión más caótica de nuestra ortografía»

Pero no se crea que ese desorden manifiesto en el uso de las también denominadas letras altas es solo ortográfico. El caos es también mental, vale decir, según lo que se piense acerca de estos signos gráficos, así se reproducirán en la escritura. Y no se crea, igualmente, que en los errores resultantes solo incurren los usuarios de la lengua de más bajo nivel de instrucción, sino todos los pertenecientes a los diferentes niveles socioculturales.

Por esa razón, en un escrito de demanda laboral llegado hasta mí, hace ya varios años , un conocido abogado y profesor universitario mocano escribe con mayúscula inicial las palabras "Doctor" , "Abril", "Licenciado" , "Tribunales", "República", así como los nombres de las divisiones territoriales "Distrito Municipal", "Ciudad", "Provincia" y "Municipio". Y con minúscula inicial, el nombre propio "ángel" y del documento "cédula de identidad y electoral", entre otras voces y locuciones, erróneamente colocadas todas en medio o final del enunciado.

¿Apoyado en cuál o cuáles normas ortográficas, valdría preguntarse, escribió el precitado profesional del Derecho cada una de las anteriores mayúsculas y minúsculas iniciales?

Pero no solo el susodicho abogado. En iguales o parecidos desaciertos incurren también periodistas, maestros, médicos, ingenieros, autores literarios, etc. Y hasta escritores de reconocida nombradía. De ahí que en textos de diferentes categorías, como en los casos antes transcritos, fácil resulta encontrar mayúsculas iniciales irregularmente escritas en palabras o nombres colocados en posición no inicial de la frase. Entre estos, formas de tratamientos como :"Don", "Doña", "Señor", "Señora"; cargos : "Presidente", "Diputado", "Ministro" ,"Senador..."; títulos académicos no abreviados : "Licenciado", "Doctor", "Ingeniero") ; meses del año :"Abril"," Febrero", "Enero..." ; artículo que antecede a los apodos o sobrenombres : "Gonzalo Castillo, El Penco, ""Fernando Villalona, El Mayimbe", "Héctor Acosta, El Torito..."

DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Las preguntas frecuentes que sobre el tema se formulan, ponen de relieve las dudas, la inseguridad y el desconocimiento que generan el empleo caótico o irregular de las letras mayúsculas. Por considerarlo de interés, nos permitimos reproducir solo algunas de esas interrogantes con sus respectivas respuestas:

1. « ¿Deben acentuarse las letras mayúsculas?»

El empleo de la mayúscula, establece la Ortografía de la lengua Española (OLE) no exime de poner tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Las mayúsculas, al igual que las minúsculas, tambiénllevan tilde si así lo requiere la palabra de acuerdo con las normas de acentuación. Nunca han existido reglas que prescriban lo contrario. Merced a esta falsa creencia, son muchos los que, especialmente en las redes sociales, escriben las ideas enteramente con mayúsculas, muy convencidos de que si omiten las tildes no incurren en faltas.

2. « ¿Cómo deben escribirse los títulos de libros, nombres de instituciones, entidades y partidos políticos?»

Aunque está bastante arraigada la costumbre de escribir con mayúscula inicial cada una de las palabras que forman parte del título (Cantos de Vida y Esperanza) de un libro, así solo deberá escribirse la primera palabra : "Cantos de vida y esperanza", "Veinte poemas de amor y una canción desesperada". Sucede lo contario con el nombre de instituciones, entidades, organismos, partidos políticos, cuyas palabras (sustantivos y adjetivos) que lo componen, salvo los nexos, deben escribirse cada una con letra inicial mayúscula :Museo del Hombre Dominicano, Partido Revolucionario Dominicano...

3. «Cuando se trata de apodos y sobrenombres, ¿deben escribirse con mayúscula tanto estos como los artículos que los preceden?»

Tanto la Ortografía de la lengua española (OLE, 2010), como el Diccionario panhispánico de dudas (DPD,2005) establecen que en los sobrenombres, apodos o alias y seudónimos deben escribirse con letra inicial mayúscula, los sustantivos y adjetivos que los componen, y en minúscula inicial, el artículo que habitualmente los precede, por no formar este parte de la denominación, como bien se aprecia en los ejemplos que siguen: Héctor Acosta, el Torito; Frederick Martínez, el Pachá; Fefita, la Grande; Gonzalo Castillo, el Penco ; Isabel la Católica. En los diarios dominicanos, sin embargo, casi se ha convertido en norma la práctica de escribir con mayúscula inicial el artículo antepuesto al sobrenombre.

4. «Algunas veces he visto las palabras don y doña escritas con mayúscula inicial y otras veces con minúscula. ¿Cuál es la forma correcta?»

Los sustantivos don y doña, salvo que se inicie con ellos el enunciado, no deben escribirse con mayúscula inicial mayúscula, tal como indica la Ortografía de la lengua española. De acuerdo con las normas prescritas en de este texto académico, lo adecuado es escribir con minúscula inicial todos los tratamientos, ya se antepongan al nombre (don, doña, santa...), ya se empleen en ausencia de este: "El señor Antonio falleció", "El señor falleció" "Roberto Gómez y don Ramón fueron dos grandes comediantes mexicanos"

5. « ¿Cómo debo escribir los sustantivos que designan profesiones?»

Todo depende. Se escriben con inicial mayúscula solo si están abreviados (Dr., Lic. Ing.). De lo contrario, con minúscula (doctor, licenciado ingeniero).

6. «Los nombres de los accidentes geográficos compuestos por un sustantivo genérico (mar, río, lago...) y un nombre propio (Mediterráneo, Pacífico, Ozama, Caribe...), ¿deben escribirse con mayúscula inicial tanto el nombre propio como el sustantivo genérico?»

En tal caso, solo en el nombre propio debe utilizarse mayúscula inicial: océano Atlántico, cordillera Central, río Ozama, pico Duarte...

7. « Si en lugar de Dios, empleo atributos divinos que se refieran a él, ¿qué letra de inicio debo utilizar para escribir tales atributos? »

Los atributos divinos o apelativos referidos a Dios, Jesucristo o la Virgen María se escriben con mayúscula inicial. Ejemplos: Todopoderoso, Cristo, Mesías, Inmaculada, Purísima, Padre, Santísimo...

8. « ¿Es correcto en un poema iniciar cada verso con mayúscula?»

Hasta el siglo XIX era costumbre utilizar la mayúscula inicial al comienzo de cada uno de los versos del poema. Esa mayúscula, en la actualidad, carece de uso, razón por la cual solo el primer verso de cada estrofa o texto poético deberá iniciar con mayúscula.

«Nuestro dulce primogénito,

que sabe sentir y amar,

con tu recuerdo perenne

viene mi pena a aumentar»

(Salomé Ureña)

10. «He visto la palabra iglesia, una vez escrita con letra inicial mayúscula y otra vez con minúscula, y eso me confunde»

Existen nombres que en contextos específicos significan entidad o colectividad como un organismo determinado. Con ese significado, esos nombres deben escribirse con letra inicial mayúscula: Iglesia, Estado, Gobierno, Universidad, Justicia, Policía. Ejemplo: La Iglesia condena el aborto. Si en cambio el nombre designa una iglesia en particular, este se escribirá con inicial minúscula: En la iglesia de mi sector se oficiará la misa.