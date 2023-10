Origen, evolución y vicisitudes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

La Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Autónoma de Santo Domingo, fue creada por los frailes dominicos en la primera mitad del siglo XVI, específicamente el 28 de octubre de 1538, mediante la Bula In Apostolatus Culmine. Con esta autorización pontificia, expedida en Roma por el papa Paulo III, se elevó a la categoría de universidad el Estudio General que la congregación dominica dirigía en Santo Domingo desde el año1518. Se erigió como tal antes de cumplirse medio siglo de producirse el descubrimiento del continente americano. Esto significa que dicha universidad, de un Estudio General, se convirtió en el primer centro de educación superior fundado en el Nuevo Mundo.

Fue denominada «Santo Tomás de Aquino» en honor al dominico- italiano, precursor de la filosofía moderna como máxima figura del escolasticismo, cuyas doctrinas eran básicas en la enseñanza teológica y filosófica que en esa alta casa de estudios se enseñaba.

Como puede apreciarse, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue pontificia desde su origen, por cuanto fue erigida primero mediante orden papal, y dos siglos después, el rey Felipe V la pondría bajo su amparo mediante Real Cédula del 27 de julio de 1734. Nace con los mismos privilegios de las de Alcalá de Henares y Salamanca. La bula expresa que la universidad gozará de «todos y cada uno de los privilegios, indultos, inmunidades, exenciones, libertades, favores y gracias, que así en la Universidad de Alcalá como en la de Salamanca o en otra cualquiera de los reinos de España».

« La Universidad de Santo Domingo – apunta al respecto Tirso Mejía Ricart – surge dentro de la tradición alcalaína, cuyo modelo adopta; es decir, como colegio fundado por bula papal, sin que esta fuera avalada por Real Cédula ni el "pase regio" del Consejo de Indias que se estableció en ese mismo año como requisito para que las bulas tuviesen vigencia en el continente americano...» (1980: 26)

Esta institución se convirtió, durante los tres primeros siglos de su fundación, en el centro de la vida académica, cultural e intelectual de las Antillas y de una gran parte de Tierra Firme. Gracias a su gran prestigio alcanzado, a ella concurrían estudiantes de otras regiones del Nuevo Mundo, algunos de los cuales, años después, les cupo el privilegio de ser los primeros rectores de las universidades fundadas en sus países de origen.

« Su labor cultural – amplía Joaquín Balaguer – fue inmensa para la época: de sus aulas salieron no solo muchas figuras prestigiosas que tuvieron amplia intervención en la vida de la colonia, sino también los primeros humanistas con que contaron Cuba y Venezuela, tales como Fray Tomás de Linares, primer rector de la Universidad de La Habana, y el Dr. Francisco Martínez de la Porras, primer rector de la Universidad de Caracas» (1992:29). Estas dos universidades fueron creadas a imagen y semejanza de la de Santo Domingo.

Los frailes que fundaron la UASD emigraron a estas tierras para, como bien se ha dicho, «iluminarlas con las luces del saber...», y difundir la fe por medio de la enseñanza. Esta realidad convirtió a la entonces Real y Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en el centro de atracción y difusión cultural de América. Se trata esta, al decir del ensayista y profesor universitario, Ciriaco Landolfi, de la «depositaria del más viejo linaje académico del Nuevo Mundo» y la que «inicia la cronología de los estudios superiores en Santo Domingo...» (1987: 84)

Siguiendo los lineamientos trazados por las universidades de la Europa cristiana, la Universidad Santo Tomás de Aquino inicia su labor docente organizándola en las cuatro facultades clásicas de la universidad medieval: Medicina, Derecho, Teología y Artes. Los estudios de las llamadas artes liberales incluían dos modalidades: el "trívium", que a su vez comprendía la Gramática, la Retórica y la Lógica y el "quadrivium", conformado por la Aritmética, la Geometría, la Astronomía y la Música.

Vicisitudes

Motivos de carácter sociopolítico originaron que en más de una oportunidad la universidad cerrara sus puertas. A saber:

a) En el año 1801 fue cerrada por causa de la ocupación haitiana al país, llevada a cabo por Toussaint Louverture, debido a que los frailes (dominicos) que la dirigían abandonaron la colonia. Se reabrió en 1815, años después de consumada la reconquista de la parte española de la isla de Santo Domingo, esta vez bajo el rectorado del Dr. José Núñez de Cáceres. A partir de entonces adoptó el carácter laico, vale decir, comenzó a operar desprovista de su original sello pontificio.

b) El 12 de julio 1823, una vez más fue clausurada como consecuencia de la segunda ocupación haitiana|, que en el año anterior se había materializado, bajo el mando del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer. Sus aulas quedaron vacías debido a que los estudiantes fueron reclutados para formar parte del servicio militar obligatorio impuesto por el invasor.

c) Con la consolidación de la Independencia Nacional, el general Pedro Santana, en 1859, promulga la ley que ordena su restablecimiento; pero tal disposición no se ejecutó, razón por la cual la reapertura no se realizó. En su lugar funcionó el Instituto Profesional, creado por decreto el 31 de diciembre de 1866. Dos años después de fundado (10 de mayo de1991), este centro cerró sus puertas y las reabrió el 16 de agosto de 1895 bajo el rectorado de Monseñor Fernando Arturo de Meriño.

d) Mediante decreto emitido por el presidente de la República, Dr. Ramón Báez, el 16 de noviembre de 1914, el Instituto Profesional se transforma en la Universidad de Santo Domingo.

e) Durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, la Universidad de Santo Domingo, si bien sus puertas permanecieron abiertas, se convirtió en instrumento al servicio del régimen de turno y operó privada de las libertades que una institución de su naturaleza requiere para cumplir a cabalidad con la misión educativa, social, científica y cultural que la sociedad espera de ella.





Autonomía

Mediante Ley No.5778 del 31 de diciembre de 1961 a la Universidad se le confirió la autonomía que hoy disfruta. Y a partir de ese momento, en lugar de Universidad de Santo Domingo, comenzó a regir el nombre vigente: Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El Art. 1 del Estatuto Orgánico establece al respecto que la Universidad Autónoma de Santo Domingo «Es una institución pública y descentralizada del Estado, con autono­mía garantizada por la Constitución de la República, dotada de plena personería jurídica de acuerdo con la Ley 5778, promulgada por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre de 1961, y ratificada mediante la Ley 139-01 del 13 de agosto de 2001, que se sustenta en un modelo de Universidad Nacional»

Merced al régimen de la autonomía ,la Universidad podía elegir sus propias autoridades ( autogobierno ) con miras a regir los destinos de la institución. Las primeras autoridades, bajo este nuevo esquema de dirección, fueron elegidas el 17 de febrero de 1962.

Durante mucho tiempo, la universidad estatal fue el único centro de educación superior vigente en el país, realidad que se mantuvo hasta el 1962, año en que se fundó en Santiago de los Caballeros la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM), años después transformada en Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Fuera del recinto sede comenzó a funcionar con la fundación de sus dos primeros centro regionales: el Centro Universitario Regional del Suroeste (CURSE) y el Centro Universitario Regional del Nordeste (CURNE), fundados los días 26 y 27 de febrero de 1970 respectivamente.