Reforma para cambiar la suprema injusticia dominicana

Un país sin un poder judicial independiente, es un país sin justicia real, es un país donde las leyes no aplican por igual a todos y mucho menos a los ciudadanos gobernantes de turno. Esto crea un país injusto y desigual donde los gobernantes de turno y sus asociados abusan del poder, y el robo al dinero de impuestos de los ciudadanos crea pobreza, desigualdad, deuda y destruye la democracia.

Por eso y dada las revelaciones de los sobornos del caso Odebrecht, los dominicanos masivamente protestamos en un movimiento que pidió justicia independiente y el fin de la impunidad. Con ese mandato, el actual gobernante llego a la presidencia y dice con esa voluntad ha convocado una crucial reforma a la constitución.

Para una reforma acabar con la suprema injusticia dominicana, es crucial quitar la prescripción o sea la expiración penal del crimen y robo. Esta supuesta expiración a 10 años del crimen fue una de las razones de la impunidad en el caso Odebrecht, la penalidad del crimen y robo no debe expirar jamás y la prescripción debe ser quitada.

En la sociedad moderna ya no se justifica tener el estatuto de limitaciones ya que hay videos, documentos digitales y pruebas que perduran en el tiempo.

También es obvio que el presidente de turno NO debe designar al procurador(a) de la república ni los fiscales. Muchos se confunden con el sistema de EEUU, el cual no es igual al dominicano pues es federal y tiene un 2do poderoso sistema judicial a nivel estatal que no lo designa ni controla el presidente de turno. Este sistema federal no existe en nuestro país y es imposible replicarlo en el actual sistema.

En el sistema dominicano, la opción más institucional es que el Consejo Nacional de la Magistratura designe al procurador(a) y jueces pero es crucial que dicho Consejo sea modificado para que tenga más jueces independientes de larga carrera judicial y que su voto sea requerido para poder aprobar los candidatos a juez y procurador(a).

Entonces si los miembros de partidos políticos en el CNM hoy día son 5 entre el presidente, presidente senado, presidente diputados y representantes de la próxima mayoría en senado y diputados, los jueces deben ser al menos 4 en el CNM. El CNM pudiera incluir a 2 jueces del Tribunal Constitucional, 1 de la Suprema Corte y 1 del Tribunal Superior Electoral.

Para que el voto de los jueces cuente y no sean solo los partidos políticos que hagan la elección, se debe requerir un voto de consenso. Por ejemplo, que se apruebe la elección con al menos 7 votos de los 9 del CNM. De esa forma, ni los jueces dominan la elección, ni los partidos políticos, sino que tendría que haber un voto de consenso.

Es esencial y crucial que sean jueces apartidistas independientes y de al menos 15 años de carrera en el sistema judicial de ejercicio integro y ejemplar como juez. Algunos de los actuales jueces del TC y SCJ, no cumplen con este requisito básico. Los miembros del CNM, no pueden ser abogados sin larga carrera como juez, porque son demasiados vulnerables a la colusión política con los partidos y no han demostrado imparcialidad como los jueces de carrera.

Finalmente, para ser una sociedad educada en la ley y el sistema democrático, como lo requiere la constitución, la Secretaria de Educación debe instaurar la asignatura permanente de clases de la constitución y sus leyes, moral y civismo, y educación vial. Una sociedad sin esta educación en asignaturas difícilmente sustenta un sistema democrático de ley y justicia. Los dominicanos podemos ser una mejor sociedad con justicia real pero urge cambiar y seguir mejorando nuestro sistema, educación y cultura.