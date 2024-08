Los Estados Divididos de América

Con la convención nacional demócrata de la pasada semana, ya queda confirmado oficialmente que las elecciones presidenciales en ese país, a celebrarse el martes 5 de noviembre próximo, serán un enfrentamiento entre el ex presidente Donald Trump por el partido republicano y la actual vicepresidenta por el partido demócrata.

Es la segunda vez en la historia de ese país, que una mujer será candidata presidencial por uno de los principales partidos. La primera fue Hillary Clinton en 2016 y ahora le tocó el turno a Kamala Harris, después del retiro del presidente Joe Biden y sin tener competencia, a lo interno del partido demócrata. Un dato curioso es que a estas dos mujeres candidatas les tocó enfrentar al mismo contrincante: Donald Trump.

Pero independientemente de los candidatos y candidatas, de los demócratas o republicanos, de las encuestas o las preferencias electorales en los diferentes estados de la unión, la competencia no está entre ellos, sino en los temas que tienen a la sociedad dominicana de hoy, más dividida que nunca antes, y estos temas son:

DERECHO AL ABORTO: Kamala y los demócratas entienden que la mujer es la dueña de su cuerpo y es a quien le corresponde decidir si desea tener el bebé que lleva dentro del mismo o abortarlo, y que el gobierno no tiene que meterse en eso. Para Trump y los republicanos, eso es inaceptable y el aborto debe ser prohibido, debe ser ilegal y penado por la ley.

MATRIMONIO GAY: Kamala y los demócratas entienden que la condición sexual de cada persona debe ser opcional, que el amor no tiene sexo y que las personas pueden ser libre de casarse con parejas de su mismo sexo. Mientras que Trump y los republicanos entienden que los únicos dos sexos de las personas son masculino y femenino y que el gobierno no debe permitir matrimonios homosexuales.

CONTROL DE ARMAS: Trump y los republicanos defienden la segunda enmienda a la constitución de los estadounidenses, sobre el derecho de poseer y portar armas, mientras que Kamala y los demócratas entienden que se debe regular y poner límites de manera estricta sobre este derecho, para evitar tiroteos masivos en escuelas y lugares públicos, que tantas vidas han cobrado en los últimos años.

IMPUESTOS: Trump y los republicanos defienden una política de aplicar impuestos a sectores productivos estadounidenses que salen a producir sus bienes y ofrecer servicios fuera del territorio de su país y fomentar el consumo de productos de producción nacional, mientras apuestan al carbón y a la perforación petrolera, mientras que Kamala y los demócratas apuestan a una economía más globalizada, con una base de impuestos más amplia y menos focalizada, además de que defienden la energía limpia, los proyectos verdes para el cuidado al medio ambiente y la exportación de bienes y servicios, sin la política de penalizaciones que Trump quiere imponer a otros países.

SEGURO MÉDICO: Kamala y los demócratas defienden el ObamaCare, que fue una iniciativa del ex presidente Barack Obama, que logró aprobar en el congreso estadounidense, una reforma al sector salud que permitiera una cobertura más amplia en el servicio de salud y seguridad social, pero que después fue derogada por la administración Trump con mayoría republicana en el congreso, por considerarla dañina y perjudicial para los intereses de las mayorías. Trump y los republicanos proponen un sistema de salud más fiscalizado y focalizado según las necesidades de la población.

MIGRACIÓN: Trump y los republicanos quieren más control en la frontera de Estados Unidos con México y más control migratorio en sentido general. Están cansados del incremento de los inmigrantes que llegan ilegalmente a su país y temen por su seguridad personal, a causa de los extranjeros ilegales en su territorio. Kamala y los demócratas dicen que Estados Unidos es un país de inmigrantes de todas partes del mundo y que su grandeza como nación, depende fundamentalmente de la mezcla de razas y culturas que históricamente se han confundido entre sí, y defienden el derecho de los inmigrantes.

POLÍTICA INTERNACIONAL: Kamala y los demócratas acusan a Trump de ser el candidato de Putin y los rusos, mientras que Trump acusa a Kamala y a la administración Biden, de ser flojos con el tema de la guerra entre Israel y Palestina, y de lucir débiles ante la comunidad internacional. Para Trump y los republicanos, la principal amenaza en política internacional es China y no Rusia.

TEMA RACIAL: No quisiera abundar mucho sobre este punto, pero no se puede dejar de mencionar que Trump es blanco y considerado como un abanderado de los "red necks" mientras que Kamala es hija de un jamaiquino con una mujer proveniente de la India, lo que de ser electa, la convertiría no solamente en la primera mujer presidenta, sino también en la primera presidenta negra.

Los Estados Unidos están hoy más divididos que nunca. Antes, los temas de división eran sobre esclavitud, guerras contra otros países, derechos civiles, pero hoy por hoy, los expuestos anteriormente, son los principales temas que dividen a los estadounidenses, a tal punto, que más que unidos, podrían llamarse los Estados Divididos de América.