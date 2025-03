Otra visión de la guerra Rusia-Ucrania

Bill Wall es un viejo amigo nacido en Túnez, pero formado como profesional en Inglaterra, país del cual se hizo ciudadano y donde sirvió con honor en la Real Armada Británica. Luego de desempeñarse en la banca comercial en varios países, se casó con una dominicana, santiaguera, y echó anclas en nuestro país, donde vive desde hace muchos años y ha prestado valiosos servicios en su área de especialidad.

Wall me envía unas notas con su opinión sobre el tema actual de la controvertida situación entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que expresa, me ha parecido interesante compartirlo con mis lectores—muchos o pocos, pero muy estimados todos—para ofrecer una visión distinta del tema. Por ello, lo he escogido como invitado en mi columna de hoy.

El invitado opina:

"Las amenazas de Putin son una forma de intimidar a Europa y ganar apoyo o, cuando menos, simpatía del resto del mundo en su agresión a Ucrania.

"Europa ha tenido que armarse como resultado del sorprendente cambio en la actitud y conducta de los Estados Unidos. Siendo este promotor, fundador y eje fundamental de la defensa europea, ahora pretende imponer una paz a Ucrania, sometiéndola a la voluntad de Rusia sin negociación, sin recuperación—aunque sea parcial—del 20 % del territorio ocupado por Moscú y sin garantías que aseguren su soberanía. Otra Bielorrusia."

"Putin, al igual que los gobernantes soviéticos de la posguerra, utiliza el ´bluff´ para amedrentar e imponer su voluntad.

"Cuando cayó la URSS, quedó claro que la amenaza militar rusa no era tan poderosa como hicieron creer al mundo, excepto en materia de armas nucleares. Pero estas son armas suicidas que nadie, ni siquiera ellos, se atrevería a usar primero. No hay futuro con su uso a gran escala, aunque Putin siga amenazando repetidamente."

"Esas declaraciones son manifestaciones de debilidad económica y de incapacidad militar convencional, lo cual ha quedado demostrado en Afganistán y, en los últimos tres años, en Ucrania. Ambos países tienen frontera o acceso terrestre directo con Rusia, lo que debería favorecer su logística."

"Rusia es la octava economía del mundo, pero su fortaleza radica en sus materias primas y su vasto territorio de 17 millones de km². Sin embargo, su base industrial es limitada. Con una población de 145 millones de habitantes en descenso, está muy lejos de los 550 millones de ciudadanos de los países europeos pertenecientes a la OTAN, tres de los cuales tienen economías más grandes que la rusa. Rusia no es una potencia mundial, ni económica ni militarmente, ya que su capacidad—excluyendo las armas nucleares—es limitada."

"Putin no acepta esto. Actúa como si Rusia aún viviera en la época de grandeza zarista (que colapsó en 1917) o en la era del poder militar e influencia ideológica soviética después de la Segunda Guerra Mundial."

"Su acceso al océano está restringido al Mar de Barents, al norte; al Báltico, donde solo posee una pequeña franja costera alrededor de San Petersburgo y que está rodeada por países de la OTAN hasta el Atlántico; al Mar Negro, cuyo acceso al Mediterráneo está controlado por Turquía (OTAN); y en el Pacífico, donde su costa está muy alejada de Moscú, poco poblada y difícil de abastecer por tierra, lo que limita su presencia naval en la región."

"Creo que los militares rusos se opondrán a que el país recurra a las armas nucleares si no está seriamente amenazado por este tipo de armamento. También dudo que permitirían que Putin inicie una guerra convencional contra la OTAN. En ambos casos extremos, su poder caería, con la oposición no solo de las fuerzas militares, sino también de los multimillonarios rusos, ya que una parte importante de sus fortunas depende de negocios con Occidente o está invertida en él."

"Putin y Trump juegan el mismo juego de intimidación para lograr sus objetivos. Ambos son peligrosos y pueden generar situaciones caóticas sin necesidad de actuar directamente, solo con amenazas y medidas que tocan puntos débiles de países adversarios o aliados, ejerciendo así dominio sobre ellos.

"Las promesas de grandeza para sus respectivos países atraen a muchos... hasta que las consecuencias resultan perjudiciales, dañinas y costosas."