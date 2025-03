El culto a la inteligencia

Hará ya medio siglo, cinco decenios, que le solicité a un amigo residente en la ciudad capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., que adquiriera para mí en la Librería del Gobierno un ejemplar de un informe del Senado norteamericano.

Ese amigo lo compró y me lo hizo llegar por correo a la calle Julio Verne 14 de Santo Domingo. Así lo enviamos a traducir para publicar una de sus partes en el diario vespertino La Noticia, fundado en 1973 por los periodistas que trabajamos, por cierto tiempo, en El Nacional de Ahora.

El informe en cuestión era la investigación realizada por el Comité Church, llamado así por el senador Frank Church, sobre el involucramiento de los agentes del gobierno de los Estados Unidos en el asesinato de líderes extranjeros.

El capítulo Trujillo

Un capítulo del voluminoso informe estaba dedicado al ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina. El documento, en algunos aspectos, se fundamentaba en un reporte del Inspector General de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la muerte de Trujillo.

Luego, en 1985, reproduje ese documento como anexo a mi libro Los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, obra de investigación que motivó la realización de una mesa redonda con la participación de testigos de la eliminación de Trujillo el 30 de mayo de 1961.

Posteriormente, en 1999, publiqué una nueva edición titulada Tumbaron al Jefe, con los debates de aquella mesa redonda, incluyendo un ensayo elogioso de Juan Bosch y una carta que me envió el presidente Joaquín Balaguer, atribuyendo veracidad a mi libro.

El presidente John F. Kennedy

En estos días ha vuelto a resurgir la relación Kennedy y Trujillo con motivo de la apertura total ordenada por el presidente Donald Trump de los archivos sobre el magnicidio que sufrió Kennedy el 22 de noviembre de 1963.

La gente se pregunta qué tiene que ver una cosa con otra, esto es, la muerte de Trujillo en 1961 y la de Kennedy en 1963. Y no es porque Kennedy o su gobierno estuvieran en pánico aquellos días de mayo de 1961.

El informe del Inspector General

Los escándalos y asombros se deben ahora principalmente a que el informe del Inspector General de la CIA, citado en 1975 por el libro del Comité Church, ha sido dado a conocer sin ninguna censura en lo que respecta a los pormenores del plan ejecutado para eliminar a Trujillo.

Hace dos decenios, aproximadamente, recibí una copia fotostática censurada del indicado documento, ahora crudamente expuesto por la orden de Trump.

Ahora bien, la interrogante más curiosa es por qué el presidente Johnson solicitó ese informe en 1967, después de que en 1965 ordenó que miles de soldados de su país ocuparan el territorio dominicano.

En mi libro Golpe y revolución me refiero a que el presidente Johnson quiso tener una respuesta al comentario de Drew Pearson, influyente periodista norteamericano, quien afirmaba que había alguna conexión entre los asesinatos de Kennedy y Trujillo, por alguna venganza de sus familiares.

El atentado contra Antonio Imbert

Curiosamente, estaban los norteamericanos en el país en 1967, cuando el 21 de marzo de ese mismo año el sobreviviente del 30 de mayo de 1961, Antonio Imbert, sufrió un atentado a plena luz del día que casi le cuesta la vida.

Luego, el 14 de abril de 1967, el presidente Johnson —quien en 1965 en algún momento temió que Imbert pudiera convertirse en otro Trujillo— se reunió con el presidente Joaquín Balaguer en Punta del Este, Uruguay.

Balaguer le había advertido antes que dejara de visitar cuarteles militares a Imbert, quien me declaró a mí en 1999 que los autores del atentado contra él en 1967 “fueron la gente de Balaguer”.

El informe del Inspector de la CIA

Por supuesto, el informe del Inspector General de la CIA se limitó a detallar todo el conocimiento registrado en los documentos oficiales sobre el plan y los hechos que determinaron la desaparición física de Rafael Trujillo.

Así se despejó cualquier vínculo entre los atentados a Trujillo y a Kennedy.

En mi libro Golpe y revolución, de 1999 (segunda edición de El diario secreto de la intervención norteamericana de 1965, publicado en 1985), cité al autor Thomas Powers en su libro The Man Who Kept the Secrets, en relación con aquel informe del Inspector General de la CIA, ordenado por instrucciones dadas por el presidente Johnson al jefe de la CIA en 1967, Richard Helms.