Entidad fiscalizadora superior (EFS)

¿Qué es una entidad fiscalizadora superior? Es un órgano público encargado de fiscalizar la legalidad de los actos de la administración pública, así como el uso adecuado de los fondos públicos en cada país. Estas entidades pueden denominarse Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Corte de Cuentas, Contraloría General, Auditor General de la Nación o similares.

Aunque actúan como la institución superior de fiscalización en sus respectivos países, lo hacen conforme a lo establecido en la Constitución nacional de cada Estado. Su función es la de auditor externo o control externo del Estado, y deben contar con independencia operativa, presupuestaria y funcional. Usualmente, su presupuesto está determinado por un porcentaje de los ingresos internos del Estado, conforme a la Ley General de Presupuesto.

A continuación, detallo cómo se denominan las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) actualmente en las Américas:

Cámara, Tribunal o Corte de Cuentas de la República: 7 países.

Auditor General de la Nación o del Estado: 12 países.

Contraloría General de la República: 14 países.

En los países donde la Contraloría General de la República actúa como Entidad de Fiscalización Superior, no existe ningún otro organismo de fiscalización. Esta realidad se evidencia en el portal www.intosai.org, entidad que agrupa a todas las EFS a nivel global.

Los países que, a la fecha de este artículo, aún utilizan la Contraloría General de la República como Entidad Fiscalizadora Superior son: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

En la República Dominicana, sin embargo, coexisten dos entidades: la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas de la República. Ambas tienen sus atribuciones claramente definidas en la Constitución y en las leyes que las rigen (Ley 10-07 y Ley 18-24). La Contraloría representa el control interno del Poder Ejecutivo (es decir, actúa como auditor interno de ese poder), mientras que la Cámara de Cuentas ejerce el control externo del Estado (el auditor externo del Estado dominicano). No hay margen legal para la confusión de funciones.

No obstante, en la actualidad la Contraloría General ha asumido funciones que competen exclusivamente a la Cámara de Cuentas, lo que constituye una actuación claramente ilegal.

El artículo 247 de la Constitución asigna a la Contraloría General la función de control previo, es decir, la fiscalización previa a la autorización de órdenes de pago, previa verificación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de todas las instituciones bajo su ámbito. Desde el punto de vista técnico, nunca hemos estado de acuerdo con este tipo de control previo. Lo correcto sería contar con un sistema de control interno robusto, pero bajo ningún concepto que esté centralizado en la Contraloría General, ya que, al ejercer también control ex post, se convierte en juez y parte, lo que genera un claro conflicto de intereses desde el propio Estado.

Nos preocupa además que la Cámara de Cuentas no haya reaccionado institucionalmente ante esta invasión de funciones por parte de la Contraloría General.

Sabemos que la Cámara de Cuentas no ha cumplido cabalmente con su rol, pero la solución no es usurpar sus funciones, sino fortalecerla institucionalmente. Para ello, es necesario revisar el método de elección de sus miembros, su duración en el cargo, y considerar si debe seguir operando como un órgano colegiado, formato que ha contribuido, en mi opinión, a su ineficiencia e inercia. Asimismo, debe cumplirse lo establecido en la Ley General de Presupuesto respecto al porcentaje que le corresponde sobre los ingresos brutos del Estado, ingresos que, dicho sea de paso, se han incrementado considerablemente en la actual gestión.

Estos cambios requerirían una reforma constitucional, seguida de una modificación sustantiva de la Ley 18-24.

Las cuestiones legales ante el Ministerio Público surgirán más adelante, cuando los abogados de los procesados por indicios de responsabilidad penal intenten desmontar los cargos con tecnicismos legales. No se trata aquí de justificar la corrupción administrativa, sino de advertir a las autoridades sobre la necesidad de actuar conforme a la ley, evitando violaciones legales que puedan poner en riesgo todo el sistema de rendición de cuentas.

He levantado esta voz en todos los espacios posibles: televisión, radio, comunicaciones escritas, y de forma directa a personas clave. Pero parece que, aún así, no se me concede la razón.

Es indispensable que se entienda: hay países, como mencioné al inicio, cuya Contraloría General tiene por mandato constitucional el rol de entidad fiscalizadora superior. Pero en la República Dominicana eso no es así. Así lo confirma la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Verifique usted mismo en www.intosai.org.