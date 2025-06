Jet Set: la verdad necesita dos columnas estructurales

Una tragedia de la magnitud vivida en Santo Domingo con el desplome del techo de una discoteca no puede quedar encerrada en un solo informe. Aunque la comisión oficial designada por la Procuraduría General de la República está integrada por profesionales altamente competentes —con sólida trayectoria nacional e internacional en patología estructural, ingeniería sísmica, normativa y análisis forense—, hay momentos en que la legitimidad social de los hallazgos exige algo más que la excelencia técnica: exige el doble check.

El concepto no es nuevo. En aviación, medicina, auditoría, ingeniería y gobernanza institucional, se aplica para fortalecer la confianza colectiva sobre decisiones complejas o de alto impacto. No parte de la desconfianza, sino del principio de que dos cabezas bien formadas ven más y mejor que una, sobre todo cuando hay vidas perdidas, posibles responsabilicdades y estructuras colapsadas —físicas y éticas— que deben explicarse sin sombra de duda.

El doble check, en este contexto, no compite con la comisión oficial, la complementa. Puede adoptar la forma de una auditoría técnica paralela, promovida por una universidad, un gremio o un ente internacional. Su valor no reside en descubrir una versión alternativa de los hechos, sino en reforzar la credibilidad de lo que ya se ha determinado con rigor.

La transparencia y la confianza social en los informes técnicos no dependen solo de lo que se dice, sino de cómo, cuándo y con qué garantías se dice. En un país donde abundan las construcciones informales, las adaptaciones sin control técnico y los usos no supervisados de estructuras antiguas, lo que se juega aquí no es solo el esclarecimiento de una tragedia puntual. Lo que está en juego es la confianza pública en la ingeniería como base de la seguridad colectiva.

Por eso, promover una segunda verificación no debe verse como sospecha, sino como estándar. Como parte del proceso natural en democracias que aspiran a instituciones robustas y sociedades más exigentes. Si queremos que el "nunca más" no sea solo consuelo, sino compromiso, hagamos que la verdad tenga más de una columna que la sostenga.

____________

* El autor es ingeniero civil dominicano residente en el exterior, con formación de posgrado en ingeniería estructural y análisis sísmico. Ha participado en evaluaciones técnicas post-colapso en edificaciones de uso público y privado en contextos urbanos vulnerables. Es consultor independiente en diagnóstico estructural, miembro de sociedades técnicas internacionales y promotor del uso ético de la ingeniería forense como herramienta de justicia técnica. Firma con seudónimo por respeto a procesos aún en curso en su país natal.