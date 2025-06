Al maestro sin cariño

Como repite mi exalumno y hoy destacado académico, Juan Francisco Zapata (Pancho), formo parte de una "dinastía magisterial" conformada por los hermanos a quienes está dedicado el presente artículo. Dinastía a la que me integré como cuarto y último miembro, y a la cabeza de la cual se encuentra mi hermano Pedro, competente y consagrado maestro (ya pensionado),el cual fue el ejemplo a seguir en nuestra tortuosa, pero placentera trayectoria docente.

Fue Pedro el primero en inculcarnos la idea de que un buen maestro tiene que desempeñar sus delicadas funciones con entrega y responsabilidad, planificar siempre las clases que imparte, leer e investigar mucho para mantenerse actualizado y, como lo recomendaba Gabriela Mistral, enseñar siempre «con la actitud, el gesto y la palabra»

Nos enseñó que independientemente del trato nada motivador que recibe, no existen razones para que el maestro se comporte de manera irresponsable en el ejercicio de sus funciones. Y nos enseñó también, que no es verdad que el maestro es un "apóstol", como política y maliciosamente han querido presentarlo los sustentadores del status quo, con el deliberado propósito de invalidar cualquier tipo de lucha reivindicativa. Y que de ser así, entonces estaríamos frente a frente a un apóstol que se enferma, que compra ropa y comida, que paga alquiler de casa, que debe incurrir en gastos para satisfacer las necesidades de sus hijos, que necesita divertirse o recrear su espíritu, etc. En fin, un apóstol afectado por las mismas necesidades y problemas que sufren los demás, y que, por esa razón, está en el deber de reclamar sus derechos en pos de una vida mejor.

Yo creo en el maestro que abraza con pasión el noble oficio que ejerce; pero yo también creo que ese servidor debe tener resueltas sus condiciones materiales de existencia, como afirmaba Carlos Marx. Porque como muy sabiamente dijo en una ocasión el presidente de la General Motors : " Ningún empleado podrá trabajar con calidad ni mucho menos identificarse con la empresa si está desmotivado, no devenga un salario justo, ni disfruta de una plan de incentivos que le permitan resolver sus existenciales y fundamentales problemas"

El próximo lunes, 30 de junio, se celebra en nuestro país el "Día del maestro". El día del ser que ejerce el más noble y digno de los oficios del universo. Este día, ténganlo por seguro, en nuestros medios de comunicación no habrá gran despliegue publicitario, como ocurre en otras fechas, ni en la prensa nacional se leerán enjundiosos editoriales o apasionados artículos exaltando el trabajo de este abnegado servidor.

Y es que no obstante la importancia de la labor que realiza, al maestro dominicano casi nadie lo incentiva, motiva o reconoce su trabajo. Nadie parece entender que solo él es capaz de borrar las tinieblas de la ignorancia y abrir las puertas del conocimiento. Al contrario, como "recompensa", extrañamente, lo único que recibe es crítica e interesados cuestionamientos, realidad que lo convierte en el gran vilipendiado, denigrado o menospreciado. Como bien se registra en las letras de la canción:

"El cura cree que es ateo,

y el alcalde comunista.

y el cabo jefe de puesto,

dice que es un anarquista..."

La sociedad sólo le pide, pero muy poco le da, empezando por quien más debería concederle : el Estado Dominicano. "Te pago como a un obrero, pero debes enseñar como un científico...", parece ser la máxima sociopedagógica dominicana. Por esa razón, cuando el gobierno decide favorecer al maestro con un aumento salarial, aparentemente sustancial, son muchos los dominicanos que tal incremento les repugna y hasta "migraña" parece producirles.

Estamos conscientes de que tan adversa actitud podría estar alimentada por la práctica irregular de muchos profesores que no han sabido comportarse a la altura de su investidura; pero que debido a la ausencia de un científico programa de supervisión docente, desafortunadamente se mantienen activos provocando más daños que beneficios dentro del sistema educativo.

Un sistema injusto, inhumano, sectario, politizado y altamente contaminado ideológicamente. Un sistema que muy poco ha hecho para premiar y retener a sus mejores talentos, y que no ha sido capaz de establecer categorizaciones importantes técnicamente estructuradas en virtud de las competencias y desempeño de cada quien, evitando así que todos los docentes sean "medidos con la misma vara" o valorados de la misma forma.

Un sistema, en fin, en cuya base se reproducen las irregularidades cometidas en la cúspide por las autoridades que lo administran, las cuales consumen más tiempo defendiendo rabiosamente los intereses del partido en el poder que diseñando planes y programas orientados a desarrollar y modernizar la enseñanza pública. Autoridades que no propician las condiciones materiales y espirituales requeridas para que en nuestras escuelas el maestro se sienta motivado a ejercer su trabajo con alegría y entusiasmo.

Para los maestros de verdad. Para ese maestro sin cariño, activo o pensionado, que en medio de tan desmotivador y adverso panorama laboral es y ha sido capaz de ejercer con responsabilidad el delicado oficio que la sociedad puso en sus manos, vayan nuestro más sentido y sincero reconocimiento en su «Día»