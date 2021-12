El significado en griego de “ómicron” es muy simple. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como : “Del gr. ? µ????? ó mikrón; literalmente ‘o pequeña’.1. f. Decimoquinta letra del alfabeto griego (...), que corresponde a la o breve del latino”. Traducido literalmente al español, sería algo así como “o pequeña” o, en nuestro lenguaje común, “o minúscula”.

Por estos días, sin embargo, la palabra “ómicron” ha ganado notoriedad, por ser asignada a la más contagiosa variante del COVID-19. Que sea la más contagiosa, sin embargo, no implica que sea la más letal. Ya pasó con la delta y vimos que no hubo mayores estragos. Al parecer, y no soy científico, mientras más contagiosa es la variante, menor es su impacto en el organismo, lo cual, si mi teoría fuera correcta, es una ventaja, porque toparnos a estas alturas con un virus más contagioso y más mortal sería terrible.

Como pintan las cosas pocos nos salvaremos de contagiarnos con la ómicron del COVID-19. Hay quien asegura que esta nueva ola, en conjunto con la vacunación, podría traer la preciada inmunidad de rebaño que tanto se cacarea. Ojalá y sea así.

Aquí en República Dominicana las autoridades han tardado en reaccionar ante la presencia de esa modalidad del virus. Se dieron por enteradas a través del caso de una persona en Chile que había viajado al país ya contagiada. Me parece que bajaron la guardia en el peor momento y sospecho que la ola de gripe que tenemos tiene sus vínculos con el esparcimiento del COVID-19 en su modalidad leve.

Afortunadamente aquí hay mucha gente vacunada, aunque todavía hay un segmento de la población que se niega a hacerlo. Ese grupo está en peligro. Se registra en otros países que hasta un 20 por ciento de los no vacunados padecen modalidades de COVID-19 clásicas cuando se contagian con ómicron.

Dicho eso, no sea terco. No se la juegue. El problema de esta pandemia y sus olas es el mismo de siempre, el peligro del colapso sanitario. Y créame que ese 20 por ciento de los no vacunados sería capaz de colapsar los hospitales.