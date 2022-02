En mi país, Puerto Rico, un gobierno encabezó la gestión más corrupta en nuestra historia como colonia de los Estados Unidos. Con Pedro Rosselló como gobernante, el Partido Nuevo Progresista (PNP) saqueó las finanzas públicas entre los años 1992 y 2000 de una manera nunca antes vista.

Nunca se pudo procesar a Rosselló, aunque se trató, pero de aquella camada de dirigentes no fueron pocos los que cayeron presos, incluidos el secretario general del partido y el director de campaña del entonces gobernador.

No voy a entrar en los detalles de aquella etapa despreciable de la historia política de mi país, sólo me dispongo a, como he dicho antes, alertar sobre experiencias vividas allí, que son pasmosamente similares a las que atraviesa República Dominicana.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su pasada gestión, se parecen demasiado al PNP, son casi gemelos, incluso en su reacción ante los escándalos de corrupción que enfrentan como colectivo. Y me preocupa mucho que su estrategia política acabe igual que en Puerto Rico con el PNP.

Por allá, los estrategas políticos le dieron pan y circo a la gente de su sólida y amplia base, manteniéndola ocupada con candidaturas y falsas aspiraciones de convertir a Puerto Rico en el estado 51, lo que redujo su interés en lo realmente importante, que eran parte de un partido corrupto.

Aquella estrategia fue tan bien concebida, que los integrantes del PNP hicieron famosa una frase peligrosa: “en nuestro gobierno robaron, pero había dinero en la calle”. No poca gente se creyó aquel mantra, que se alimentó de un gobierno mal llevado que poco pudo hacer con la crisis económica que todavía reina en el país, 20 años después.

Me dolería mucho escuchar una frase como esa en República Dominicana, porque sería demoledora. Me da la impresión, sin embargo, que vamos peligrosamente en esa ruta, porque en el PLD están haciendo todo lo posible por desvincularse de una responsabilidad histórica que les corresponde enfrentar, comenzando por pedirle cuentas a su máximo dirigente, Danilo Medina, quien todavía le debe muchas explicaciones al país y se niega rotundamente a dárselas.

