Los impuestos

Se supone que uno paga impuestos para recibir a cambio una serie de servicios que hagan a uno vivir tranquilo y mejor.

Vengo del sistema americano de recaudación, donde esa máxima se acerca a lo deseado, lo cual no es igual en nuestra querida América Latina. Y cuando uno vive en carne propia el caso particular de República Dominicana, pues la situación se complica todavía más.

En República Dominicana se pagan demasiados impuestos sin que se reciba a cambio el objeto de esa inversión.

Lo digo no en son de crítica, porque no soy de los que vienen a un país que no es el mío a decir lo que hay que hacer. Lo señalo como un contribuyente que destina casi la mitad de lo que gana a pagar imposiciones del Estado.

Afortunadamente lo que me sobra del salario me da para vivir, pero esa no es la realidad del dominicano común y por eso es que escribo estas líneas. La carga impositiva que sufre el ciudadano de a pie es insostenible. Es importante hacer una revisión y darle un respiro a la clase trabajadora.

El tema se pone peor cuando sabemos que hay categorías profesionales que cobran altas sumas de dinero en efectivo para burlar el sistema contributivo, cosa que los asalariados no pueden hacer.

Y el panorama se complica más cuando el dinero de esas contribuciones acaba dilapidado por entes corruptos que se roban los recursos del pueblo para darse la gran vida.

El pueblo dominicano, en mi humilde opinión, no puede ser gravado más, porque no es justo. Lo que corresponde es acabar con las exenciones, liquidar el trato preferencial y perseguir a quienes roban dinero público. Con esas tres rutas las cosas mejorarían mucho y podríamos hablar, incluso, de un impulso a las condiciones de la clase media, que es la que siempre acaba pagando los platos rotos.