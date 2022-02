Bueno y malo

Por ahí viene la clásica rendición de cuentas presidencial del 27 de febrero y le toca a Luis Abinader dar una pasada por encima de sus logros y proyectos de futuro.

Como es natural, no se hablará de lo malo, porque el manual de política dice que un día como este se usa para destacar los logros, anunciar compromisos y culpar a algo o a alguien por lo que no se consiguió. También se ignorarán temas que no convienen y se tendrá bajo la manga un anuncio de esos que provoquen un trueno en la opinión pública, de modo que se lance una cortina de humo sobre lo que quedó inconcluso.

Abinader celebrará sus logros con el manejo de la pandemia, sobre todo en la parte de la recuperación económica y el turismo, dos temas a los que hay que darles todo el mérito. Hablará de los puntos positivos en la vacunación, obviando la realidad de que ese proceso se estancó y de que una parte de la población le dio la espalda en su fase final. Tampoco comentará sobre la gente que sigue muriendo de COVID-19.

El mandatario podrá hablar de su compromiso con el muro fronterizo, pero no del poco caso que la comunidad internacional le ha dado a su pedido de intervención en Haití. Alardeará con razón sobre su estilo de gobernar buscando consenso y respaldará una vez más la independencia del Ministerio Público sin pedir la cabeza de aquellos de su partido metidos en problemas. Tocará también los temas de la inflación y los combustibles, porque son obligados.

Dejará sentadas las bases para su proyecto de reelección y tratará de convencer a todos de que es imperativo reformar la Constitución. Habrá aplausos y gritos de cuatro años más, porque es lo típico de esos mensajes.

Yo sólo tengo curiosidad por la bomba que lanzará, eso me interesa, porque de ella dependerá el empuje de su reelección.