Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia independiente de Colombia, que data desde 1810. Muchas alarmas se han activado por ese hecho y los más extremistas ya hablan de la posibilidad de un estado a la usanza de Venezuela, Cuba o Nicaragua, cosa que está muy lejos de la realidad.

La figura de Petro tiene sus dosis de polémica, sobre todo, por su pasado como guerrillero, un dato que genera un temor infundado, pues tras su desmovilización del M-19, este político colombiano corrió tres veces a la presidencia, fue alcalde de Bogotá y senador. Así que no estamos hablando de un personaje repentino ni desconocido en la política colombiana. Su victoria ha provocado todo un terremoto político regional, porque Colombia, junto a Chile, eran considerados los niños símbolo de la derecha latinoamericana y en ambos países esa tendencia recibió dos duros golpes en menos de un año.

Ese cambio no debería provocar las alarmas que está generando en algunos sectores. Me parece lógico que las sociedades prueben la diversidad ideológica para su beneficio y es altamente sospechoso que por más de dos siglos un gobernante identificado con la izquierda no haya asumido el poder en Colombia. Los colombianos optaron por un cambio y lo hicieron democráticamente, en las urnas, como mandan las maneras.

Además, a Petro no le será sencillo desmontar las estructuras. El mayor ejemplo serán las Fuerzas Armadas, que han sido sometidas a una formación para combatir las guerrillas de extrema izquierda que operan en el país. Lo que debe quedar claro en el proceso es que la asunción de un gobierno con ideología de izquierda no es igual a comunismo, como lo han querido dejar ver en la opinión pública. A Petro le será imposible establecer un modelo al estilo Venezuela, primero porque no cree que sea la solución actual para Colombia y segundo porque la instituciones colombianas no se lo permitirán.

¿Habrá cambios? Claro que sí, pero esa es harina de otro costal.