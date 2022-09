El argumento de las películas de Star Wars gira en torno a los que están del lado positivo de la fuerza y de aquellos que optan por el lado oscuro. Es la forma creativa de presentar a aquellos que pelean por el bien, representado en la libertad y el uso justo del poder, y quienes creen en el mal, que son las personas que abusan de los derechos e imponen sus reglas por la fuerza.

República Dominicana vive estos días una intensa batalla entre ambos lados de la fuerza. Por una parte está el Ministerio Público, haciendo el papel de Jedi, intentando limpiar la corrupción y acabar con la impunidad. Por el otro lado andan los caballeros de la oscuridad, al estilo de los Sith, que son aquellos que saquearon o todavía saquean las arcas públicas.

La ofensiva mediática librada contra el Ministerio Público desde la trastienda de unos implicados en el caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue un ejemplo de esa guerra. La jugada buscaba empañar la imagen de la cúpula de la Procuraduría General de la República para tambalear una acusación que podría ser más grande que los casos Medusa y Antipulpo.

A eso se suma la amenaza clara enviada desde el estrado del tribunal por parte de Alexis Medina, quien claramente expresó que se vengará. Esas declaraciones, me parece, fueron suficientes para acusarlo de amenaza y retirarle la posibilidad de salir. Pero eso no queda ahí, se ha corrido el rumor de que la libertad condicionada de Alexis Medina viene tras un acuerdo político entre el PLD y PRM que evitaría una alianza futura con la Fuerza del Pueblo. ¿Es eso posible? Todo es posible en la política, pero me parece que semejante idea lo que busca es, una vez más, minar al Ministerio Público, implicando que la política le supera.

Creo que es momento para que apoyemos y hagamos fila detrás de Miriam Germán y su gente. El lado oscuro de la fuerza no puede salirse con la suya. Quienes desfalcaron al Estado de una manera tan obscena no pueden salir impunes ni protegerse tras el escudo del argumento de que el pasado en el pasado se queda. Estas personas que robaron, se gozan esa riqueza ahora, y todavía quedan muchas que sigue en lo mismo y no quieren que su estilo de vida, financiado por la corrupción, se altere.

Ojalá el Ministerio Público siga su batalla por su independencia ahora y siempre. Que la fuerza los acompañe.