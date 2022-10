El presidente Luis Abinader pidió al Ministerio Administrativo de la Presidencia que audite la nómina del Ministerio de Educación (Minerd), bajo fuego por la sobrecontratación en muchas de sus provincias.

Es una decisión sabia del mandatario, que debe andar atormentado por las deficiencias administrativas provocadas por el pasado ministro Roberto Fulcar, quien ha dejado todo un berenjenal al nuevo incumbente Ángel Hernández, que tendrá que lidiar con todos los desmanes de las pasadas administraciones.

La situación en el Minerd no es menor. El mal uso del dinero del 4 % del PIB para la educación se ha hecho evidente con el paso de los años y requerirá de medidas severas para garantizar que esos recursos acaben donde deben, que es al servicio de los estudiantes y no de los intereses de los partidos políticos de turno.

Ahora, confieso que, a pesar de todo, tengo mis reservas con esta acción. Me parece que es fundamental que tengamos cuidado con que la auditoría no acabe en un mero ejercicio de justificación y que se dé la impresión de que el cabro cuidó sus lechugas. El Ministerio Administrativo de la Presidencia tiene que ser transparente y no jugar a querer proteger movidas erradas del pasado ministro o limitarse a culpar al gobierno del PLD. Hay que resistir esas tentaciones y apostar por la verdad.

Todos queremos saber lo que pasa en el Minerd, cómo se administra el dinero, quién es el responsable y hacia dónde hay que encaminarse. Comenzar por un proceso de limpieza en una nómina es un paso adelante en esa dirección, sólo si se hace con valentía y celo.

¿Estará dispuesta esta administración a revelar los esqueletos de uno de sus funcionarios y quien fuera fundamental en la campaña electoral del PRM? ¿Lo quemarán?

Me cuesta creer que pasará eso, porque lo he visto antes. Ojalá me sorprendan y la auditoría sea clara y contundente, ofreciendo datos sobre lo bueno y lo malo que se ha hecho en el Minerd en el manejo del recurso humano. De verdad, quiero estar equivocado, se los aseguro.