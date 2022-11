La ola de izquierda

La izquierda de América Latina no es exclusivamente el modelo que predican en Cuba, Nicaragua y Venezuela, no, no lo es, aunque esos países sean parte de ese bloque. La izquierda latinoamericana es la que se ve en Brasil, Argentina, México, Colombia, Honduras, Chile, Perú y hasta en Bolivia, donde se ganan o se pierden las elecciones en las urnas, sin fraudes, con un proceso democrático.

En esos países, si la izquierda gobierna mal, sabe que le toca perder el poder mediante el derecho al voto, como le ocurrió en su momento al Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva, quien acaba de ser electo presidente de Brasil en una cerrada votación. Esos procesos democráticos sacaron del poder a gobiernos de derecha, que en su momento tampoco hicieron lo que les tocaba y el pueblo los ajustició. Pero también unos cuantos mandatos de izquierda se fueron del aire en estos años por su mal rendimiento, como los de Ecuador, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Así que el cambia cambia ideológico es de lo más normal y saludable para la democracia. Lo que sí es que no debemos confundirnos y pensar que América se ha movido hacia una izquierda extrema, al estilo Cuba, Nicaragua o Venezuela, porque no es cierto. Lo que ocurre es que el Hemisferio se ha decantado por un modelo de gobierno progresista, no conservador, fenómeno que se da desde Canadá, pasando por Estados Unidos y llegando a Argentina. No confundir progresismo con comunismo es fundamental, porque no son la misma cosa.

Claro que es obvio que hay un giro hacia la izquierda en América y no es de ahora. El triunfo de Lula viene a coronar un proceso que lleva años y que incluye el triunfo de Petro en Colombia o Gabriel Boric en Chile. Eso es pasajero, es una ola de izquierda que comenzará a caer en los próximos ciclos electorales, pues la economía les pasará factura a todos. Así que no será extraño que surja un giro importante hacia la derecha a partir de 2024, a menos que los gobiernos de izquierda entiendan que el truco está en dar continuidad a lo hecho y no destruirlo todo para comenzar de cero.