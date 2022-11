Hay que bajar la temperatura en la relación con Estados Unidos. Por ahí hay aspectos que no están funcionando bien y evidentemente el conflicto haitiano es el centro del problema, en el cual ambos países no tienen los mismos niveles de urgencia ni de intereses.

Siempre he apostado al pragmatismo por encima de las emociones a la hora de evaluar divergencias políticas. En un momento como este, recomiendo -como siempre, desde afuera, y como un personaje que viene de un país colonizado por Estados Unidos desde hace más de un siglo- que el presidente Luis Abinader llame a consultas al Embajadora en Washington y se provoque un diálogo bilateral que limpie los canales de esta inusual cadena de actos por parte del gobierno estadounidense.

Lo del Central Romana de ayer no es accidental, es parte de una serie de mensajes que Estados Unidos manda muy a su forma. Me han dicho varias fuentes conocedoras de las relaciones bilaterales que a Estados Unidos no le sentó nada bien que Abinader haya rechazado firmar la resolución sobre migración en la pasada Cumbre de las Américas. Por allá se entiende que debió hacerlo, aunque en el plano local se buscara algunos problemas.

A ese contexto se suma que están claras las señales enviadas desde Estados Unidos, Canadá y la ONU, que retratan el mensaje contundente de que Haití y sus problemas no son su prioridad. Si es así, por acá tenemos que dejar de llevarnos por las emociones y comenzar a pensar de forma mas pragmática, para evitarnos un problema que nos viene encima y que no será atendido por la comunidad internacional, al menos como debería.

Los estadounidenses no han nombrado embajador aquí, una acción que diplomáticamente es una falta de respeto. Han dado unos cuantos derechazos con temas de trata humana y migración, y ahora sancionan una empresa dominicana. Tampoco han accedido a lo que República Dominicana quiere con Haití. Algo no funciona bien. Resistamos la tentación del guapeo y hablemos, porque de seguro conversando se baja la calentura.

Benjamín Morales Meléndez

Periodista puertorriqueño y Subdirector de Diario Libre. Ganó el Premio Nacional de Literatura Puertorriqueña, Categoría Periodismo, en 2018, por sus columnas en el periódico El Nuevo Día, del cual fue Director Asociado.