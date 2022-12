Estados Unidos y Canadá han dispuesto serias sanciones a un grupo de personajes que consideran está directamente vinculado a la crisis política que vive Haití.

Entre ellos está el empresario haitiano de origen judío Gilbert Bigio, fundador del GB Group, una empresa que en 2012 adquirió los activos de las operaciones de Chevron-Texaco en República Dominicana y otras naciones del Caribe.

Canadá lo sancionó ayer junto a los empresarios Reynol Deeb y Sherif Abdallah, por lo que se espera que Estados Unidos haga lo propio pronto. Antes de los empresarios, sancionados por supuestamente dar apoyo a las bandas armadas que aterrorizan Haití, los dos colosos del norte habían sancionado a Joseph Lambert, presidente en ejercicio del Senado haitiano, y Youri Latortue, un influyente exsenador y político.

Se dice que este grupo de personas tiene operaciones y buenas relaciones de este lado de la isla, donde operan negocios de diverso tipo, a su nombre o mediante el uso de testaferros.

Me pregunto entonces, ¿debe República Dominicana unirse a las sanciones de Estados Unidos y Canadá? Algo me dice que el berrinche reciente de los estadounidenses tiene algo que ver, entre otros ingredientes, con ese tema. Si queremos que estos dos países muevan la rueda para resolver la problemática haitiana, no podemos pretender que se haga exclusivamente lo que nos conviene. Hay que unirse al coro norteamericano en este aspecto, si dudar y sin paños tibios.

La verdad que se me hace complicado entender que el gobierno dominicano no se haya unido a esas sanciones. Creo que es lo menos que esperan Estados Unidos y Canadá, como mecánica de enviar un mensaje en bloque de que asfixiarán a quienes causan la crisis.

Claro, supongo que no está en la ecuación poner en riesgo los cientos de millones de dólares que supone el comercio bilateral para empresarios a ambos lados de la frontera. Tema espinoso ese, con el cual nadie quiere jugar.