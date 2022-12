¿Narco olvidado?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer a “La Araña”, un personaje criollo al cual describen como un capo mayor del narcotráfico en todo el Caribe.

Con su acción, el gobierno estadounidense le corta la telaraña operativa que José Calderón Rijo, nombre de pila del hombre, tiene en suelo norteamericano para mover droga, además de dejarlo al descubierto nuevamente ante las autoridades dominicanas.

Calderón Rijo es un viejo personaje del mundo del narcotráfico y su caso fue todo un cuento a inicios de la década pasada.

De hecho, Estados Unidos destaca que Calderón Rijo fue acusado y encontrado culpable de narcotráfico en República Dominicana en 2012, pero fue soltado a los tres años y mantuvo operando desde la cárcel todo su negocio ilícito con la mayor impunidad.

Para el gobierno estadounidense “La Araña” es el líder de una organización dominicana que sostiene actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción pública.

Es en este último punto de la corrupción pública en el cual me quiero detener y hacerme la pregunta obligada: ¿quién protege a La Araña?

Vamos, no me vengan a decir que nadie en este país sabía de las operaciones de Calderón Rijo, porque eso es increíble.

Este señor está señalado como un narco de porte mayor, con el control de varias de las más grandes rutas de movimiento de drogas en el Caribe, además de haber estado convicto por ese delito anteriormente.

¿Cómo es posible que haya estado bajo el radar así de fácil?

Todos sabemos cómo lo logró, no hay que ser una lumbrera, pero me encantaría que alguien me responda a la pregunta de quién lo protege y a otras dos todavía más calientes.

¿Quién lo delató? ¿Lo sancionará el gobierno dominicano?