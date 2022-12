Ya tenemos el cólera aquí, en la Capital, no entre los haitianos exclusivamente, sino entre los nacionales, por lo que hay que encender las alarmas, y atacar esto rápido y con contundencia.

El gobierno llama a no alarmarse, pero opino lo contrario, sí hay que alarmarse, porque hay un foco de infecciones en La Zurza y es fundamental que se contenga allí y que se elimine allí, lo que será complicado. Creo que desde que se desató la emergencia del cólera en Haití nos vendieron la idea errónea de que estaríamos a salvo de esa enfermedad, cuando siempre se supo que la posibilidad de tenerla de este lado era del 100 por ciento.

Entonces, sí, el cólera está aquí y no hay remedio. ¿Qué se puede hacer? La enciclopedia médica Medline indica que “cuando se presenten brotes de cólera, todo el esfuerzo debe dirigirse a obtener agua y alimentos limpios así como buenas condiciones de higiene. La vacuna no es muy efectiva para el manejo de los brotes”.

Mientras, la Organización Panamericana de la Salud publicó un comunicado en el cual sostiene que “se necesitan acciones urgentes para salvar vidas, controlar la morbilidad y la mortalidad por cólera en los focos activos y limitar la propagación de la enfermedad. El financiamiento requerido para apoyar las acciones de respuesta sanitaria en Haití y en la República Dominicana durante los primeros 12 meses de la respuesta (octubre de 2022 a septiembre de 2023) es de 16,809,000 de dólares”.

En concreto, las medidas de contención deben ser urgentes, muy urgentes, porque tenemos en el país, incluida la Capital, zonas con altos niveles de pobre salubridad que serían caldos de cultivo perfectos para los brotes.

El cólera no es un relajo, si bien el 80 por ciento de los afectados puede reponerse, no quisiera que ese 20 por ciento que no lo hace se llegue a concretar. Este no es el título de una novela famosa, es la vida real, y quisiera poder estar tranquilo y sentirme de seguro de que mi familia y todas las familias dominicanas estén tranquilas, porque ahora mismo, la verdad, es que no me siento confiado.